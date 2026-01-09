Galeries Lafayette entra en el mundo del cine para promover la creación de cortometrajes

Modaes

Galeries Lafayette se convierte en socio de la edición número cuarenta y ocho del Festival Internacional de Cortometrajes que tiene lugar anualmente en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand, como parte de su programa By Night, que se inaugurará el próximo febrero. Con este proyecto el grupo francés continúa con su compromiso con la creación contemporánea.

El Festival contará con una mesa redonda y la proyección en preestreno de los cortometrajes ganadores del programa By Night 2025. También se abrirá la nueva convocatoria para presentar los proyectos para la edición 2026.

Galeries Lafayette, en 2021, juntamente con la productora francesa Misia Films, impulsó By Night, una serie de cortometrajes originales grabados dentro de las galerías únicamente durante la noche. El proyecto sirve de programa de apoyo a la creación audiovisual, buscando como objetivo fomentar diferentes formas artísticas.

Galeries Lafayette contaba con una red de 61 locales a nivel internacional a cierre de 2023

La creación ganadora de By Night en 2024 fue Deux personnes échangeant de la salive, de Natalie Musteata y Alexandre Singh y estuvo coproducida por Galeries Lafayette y Misia Film. El corto recibió el premio del Público y Premio Canal+ en Festival Internacional de Cortometrajes en Clermont-Ferrand y ha sido preseleccionado para los Premios Óscar y César 2026 en la categoría de Mejor Cortometraje.

Varios cineastas, como la argentina Clara Cullen quien contó con la aparición de la diseñadora francesa Michèle Lamy en su cortometraje, han participado en esta iniciativa dando su propia perspectiva nocturna de los almacenes. Una mezcla de ficción y realidad que muestra una nueva visión de lo que sucede una vez se cierran las puertas, acompañadas de música original.

