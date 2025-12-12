Ikks evita la liquidación: el presidente de HoldIkks y el cofundador de Veepee salvan al grupo

Modaes

El rescate de Ikks llega en el último minuto, pero llega. El tribunal de actividades económicas de París ha validado este viernes la oferta presentada por Santiago Cucci, actual presidente del hólding HoldIkks, y Michaël Benabou, cofundador de Veepee (anteriormente Vente-Privée). La propuesta fue también la preferida por los representantes del personal en el comité de empresa.

El alcance del plan dibuja un ajuste duro en Francia. La oferta salva 546 empleos sobre 1.094. O lo que es lo mismo: 385 puestos en tiendas y 161 en sede. En paralelo, preserva 219 puntos de venta de un total de 473. La resultante coloca a un grupo que se queda con la mitad de su músculo para intentar mantener el pulso de la marca.

Desde el entorno sindical, el veredicto se lee como la opción menos mala en una puja que se fue desinflando. Sébastien Hervé, secretario departamental de Cfdt Services en Maine-et-Loire, donde se sitúa la sede, ha admitido a AFP que la solución aprobada “es muy difícil para el empleo y el tejido de tiendas”, pero defiende que asegura un futuro para Ikks y protege la estructura necesaria para relanzarla. En su opinión, fue “la única oferta” realmente en condiciones de imponerse.

El atractivo de la propuesta, añaden desde la representación laboral, está en el perfil del dúo, con un ejecutivo que conoce el negocio del vestir desde dentro y un socio con experiencia financiera y de retail. A ese argumento se suma el compromiso económico. El binomio Cucci–Benabou aportará 700.000 euros al plan de protección del empleo y promete invertir 16 millones de euros en Ikks.

Ikks salvará más de medio centenar de empleos de los mil potencialmente afectados

El proyecto arranca, además, con un recentraje explícito. Los compradores quieren concentrar la estrategia en las líneas adultas de Ikks y en el mercado francés. Menos frentes, menos dispersión y un mapa más reducido para sostener la actividad.

La trastienda del proceso ayuda a entender por qué el tribunal ha acabado decantándose por esta opción. De once ofertas iniciales, sólo tres seguían en pie antes de la audiencia de finales de noviembre. En el camino, proliferaron propuestas orientadas a capturar tiendas concretas, no necesariamente a sostener la marca. AFPcita, por ejemplo, el interés de la marca nantesa Faguo por un puñado de ubicaciones (Biarritz, Deauville y Les Sables d’Olonne) y el foco de grupo Beaumanoir en tres puntos de venta: Metz, Nancy y Aix-en-Provence.

Mientras se resolvía el proceso, el cierre de persianas se adelantó al calendario judicial. En ciudades como Besançon, Nancy o Angers, algunas tiendas comenzaron a bajar la persiana antes de la decisión. Un representante sindical sostiene que la dirección de Ikks anticipó el plan y el fallo, cerrando al público determinados establecimientos para empezar a ordenar existencias.

El caso de Ikks vuelve a poner sobre la mesa el punto de tensión del prêt-à-porter en Francia, con el impacto de la segunda mano y el empuje de la moda ultraefímera en la línea de ataque.