Levi’s apuesta por Europa con ‘macrotiendas’ en pleno relanzamiento internacional

Levi Strauss, a por Europa. La compañía estadounidense de denim ha llevado a cabo la apertura de dos nuevos flagships en Madrid y en Milán, que suponen los mayores puntos de venta de la empresa en ambos países. Las aperturas forman parte del plan de reestructuración y relanzamiento en el que se encuentra el grupo desde principios de 2024, liderado por Michele Gass.

El grupo abrió las puertas de su nueva tienda en Madrid el pasado martes, ubicada en el número 28 de la calle Preciados y que cuenta con más de 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El establecimiento se suma a la red de más de 50 puntos de venta con los que opera Levi Strauss en España.

La expansión en el mercado italiano también se ha llevado a cabo en el plan de reestructuración de la empresa estadounidense. Con 354 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, la mayor tienda del grupo en Milán se ubica en el número 2 de Galleria Passarella.

Levi Strauss inició 2024 con un cambio en su cúpula directiva. Michele Gass fue nombrada consejera delegada en el marco de la reestructuración de la empresa, que ha supuesto medidas como un recorte de hasta el 15% del personal a escala internacional, o la puesta en marcha de una “iniciativa global de productividad”, denominada Project Fuel.

Este plan a dos años vista tiene como objetivo acelerar la transformación hacia el direct-to-consumer, reduciendo por tanto el peso de la venta al por mayor. La iniciativa ha puesto el foco en “la optimización del modelo operativo y la estructura, rediseñando los procesos del negocio e identificando oportunidades para reducir costes, al tiempo que se simplifican procesos a lo largo de toda la organización”, explicó la empresa en un comunicado emitido en enero de 2024.

Levi Strauss concluyó los nueve primeros meses del ejercicio (finalizado el 25 de agosto) con una cifra de negocio de 4.516,2 millones de dólares, lo que supuso un 5,4% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía también registró un alza en el resto de los indicadores financieros, de hasta un 8,9% de su resultado bruto, que alcanzó 2.805 millones de dólares, y del beneficio operativo, que se ha situado en 467 millones de dólares.

Respecto a la infraestructura, Levi Strauss instaló a principios de septiembre un centro logístico en la localidad de Dorsten, en Alemania, que dispone de una superficie de 70.000 metros cuadrados y desde el que distribuirá sus productos en el conjunto del mercado europeo y dará cobertura a todos los canales.