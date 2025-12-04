Todos quieren vender en India: Desigual también se asocia con el ecommerce Myntra

Pablo Bueno

El grupo español Desigual comercializará parte de su catálogo en uno de los mayores mercados de ecommerce del mundo a través de Myntra, plataforma de moda y belleza con más de 60 millones de usuarios activos. Según Desigual, la alianza en India es “un paso decisivo en su estrategia de expansión internacional”.

El desembarco en India por parte de la marca fundada en Barcelona hace 41 años se producirá de forma gradual. En una primera fase, Desigual comercializará una selección de accesorios de las colecciones primavera-verano y otoño-invierno de los catálogos de 2025. Ya en 2026, la marca subirá la apuesta e incorporará prendas de ropa a su catálogo en Myntra.

El movimiento de Desigual llega en un momento en el que empresas de todo el mundo, especialmente del sector de la moda, han reconocido India con un gran potencial de consumo. El país es ahora foco de la expansión de las principales empresas del mundo, en un momento en que el consumo en China ha desacelerado.

India se ha aupado hasta la tercera posición mundial en número de compradores por Internet, un canal estratégico para Desigual que en 2024 representó más de un tercio del total de ventas de la compañía.

India es el tercer país del mundo por número de compradores por internet

Publicidad

Inditex, Hoff, Mango o Tendam ya comercializan parte de su catálogo a través de la plataforma de comercio electrónico Myntra, compañia que comenzó su andadura en 2007 en la ciudad de Bangalore en India y que pertenece a la americana Wallmart desde 2018.

De hecho, la matriz de Zara no se ha limitado a vender en India por Internet, sino que también ha apostado por las tiendas físicas. Recientemente abrió su primera tienda de Bershka en Bombay y cuenta ya con cinco filiales en ese mercado, cuatro de las cuales se dedican a actividad comercial. Zara y Massimo Dutti tienen presencia en India desde hace años.

Desigual finalizó el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de 332,07 millones de euros, lo que supuso un retroceso del 5,81% respecto a 2023. La empresa, que ha comenzado a ver los frutos del plan de reposicionamiento que comenzó en 2019, entró en beneficios en 2024.