Burberry vuelve a sus orígenes de la mano de Londres y Olivia Dean

Burberry se acerca al público inglés. La compañía británica de moda de lujo ha anunciado el lanzamiento de un nuevo perfume de la colección Her. Para acompañarlo, la firma ha apostado por la cantante y compositora Olivia Dean como embajadora de la fragancia, continuando con la estrategia de la marca de alinearse con figuras contemporáneas británicas.

Además, la capital inglesa está muy presente en la campaña del perfume, con su esencia ecléctica, creativa y llena de vida, atributos que la fragancia busca capturar con sus delicadas y envolventes notas de cereza, ámbar y vainilla.

Olivia Dean a sus veintiséis años ya cuenta con nominaciones para los Brits Awards o los Premios Grammy, lo que la ha convertido en una de las figuras musicales más relevantes de la actualidad. Por su parte, Burberry ha señalado en un comunicado que Dean es la representación de la alegría de la autoexpresión y el empoderamiento, consiguiendo así también atraer a un público más joven.

Burberry ha contado anteriormente con figuras relevantes en la actualidad para protagonizar la campaña de sus perfumes, como la actriz británica Emma Mackey con su perfume Burberry Goddess o el actor americano Adam Driver para Burberry Hero.

La firma de moda de lujo continúa respaldando figuras e iniciativas culturales vinculándose con la cultura británica como hizo el pasado abril con la renovación The Burberry Gallery, la galería de moda ubicada en el museo Victoria & Albert.

En la primera mitad de su ejercicio 2026, Burberry registró una facturación de 1.032 millones de libras (1.210 millones de euros). Las ventas comparables se mantuvieron estables en el acumulado (periodo finalizado en septiembre), tras una caída del 1% en el primer trimestre y un avance del 2% en el segundo, el primer crecimiento positivo de la marca en dos años.