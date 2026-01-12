Alo Yoga ficha ‘background’ de lujo en Dior para liderar la compañía

Modaes

Alo Yoga confía en talento premium. La empresa estadounidense de moda deportiva y lifestyle ha nombrado a Benedetta Petruzzo consejera delegada a nivel internacional. La incorporación de la ejecutiva procedente de Christian Dior y anteriormente consejera delegada de Miu Miu forma parte de la estrategia de Alo Yoga por fortalecer su marca en el sector de alta gama.

Petruzzo gestionará las operaciones de Alo Yoga a nivel global, centrándose en la experiencia al cliente, la estrategia de mercado y la identidad de la marca, así como la categoría de bienestar, que engloba artículos del hogar, productos cosméticos y capilares y suplementos.

Licenciada en administración de empresas por la Università Bocconi, en Milán, y con un máster en ciencias de gestión de empresas en la misma institución, Petruzzo cuenta con una amplia trayectoria en el sector de la moda que inició en Bain & Company en 2009, como consultora de retail y bienes de lujo. En 2015 ingresó en Kering Eyewear como líder de la gestión de proyectos de la compañía durante dos años, cuando fue nombrada jefa de esta área en Estados Unidos, y en 2019 ascendió al cargo de vicepresidente ejecutiva para Kering Eyewear en el país.

En 2020, Benedetta Petruzzo ingresó en el grupo Prada como máxima responsable de Miu Miu hasta 2023, cuando se convirtió en consejera delgada de la marca. El año pasado, la actual consejera delegada de Alo Yoga dio el salto a Christian Dior como directora general de la maison.

Alo Yoga expandió su red de tiendas en Europa el año pasado, fortaleciendo su presencia en Reino Unido con cuatro nuevos locales

Alo Yoga se encuentra inmersa en un plan para fortalecer la marca en el sector de la moda de lujo. El pasado septiembre, la marca de ropa deportiva lanzó una colección de bolsos de cuero que contaban con un precio de hasta 3.600 dólares, como parte de su línea Alo Atelier.

Al mismo tiempo, la empresa ha expandido su red de puntos de venta en Europa en el último año con cuatro nuevas ubicaciones en Reino Unido. Alo Yoga subió la persiana de sus nuevos locales en Londres, Leeds y Manchester a finales de 2025.

Alo Yoga, con sede en Los Ángeles, cuenta con un total de siete establecimientos en Europa, dos en Ámsterdam, uno en Dublín y cuatro en Londres. Reino Unido fue precisamente el primer mercado europeo en el que aterrizó la marca en 2023, como parte de un plan de expansión a nivel global.

Actualmente, el grupo opera en 169 centros a nivel mundial, entre ellos su flagship de Seúl, en Corea del Sur, que abrió sus puertas en junio de 2025 y cuenta con un espacio de retiro en la azotea y un club de bienestar, al que acompañan tres puntos de venta más en la ciudad.