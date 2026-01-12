Roberto Cavalli traslada su ‘atelier’ al ‘prime’ del Quadrilatero della Moda de Milán

Modaes

Roberto Cavalli se reubica en su mercado local. La compañía italiana se muda al Quadrilatero della Moda de Milán, donde ubicará su nueva tienda en el número 24 de la Via Santo Spirito. El local, que cuenta con 160 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos plantas, se convierte en el atelier de la firma en Italia.

La compañía dispondrá de artículos de sus colecciones de prêt-à-porter para hombre y mujer diseñadas por el director creativo de la firma Fausto Puglisi, así como sus líneas de fragancias, gafas, accesorios, calzado y su colección de productos del hogar.

Su nueva ubicación se enmarca en la estrategia de Cavalli de “reforzar su presencia en mercados internacionales clave”, según ha señalado la compañía en un comunicado. Con este objetivo, la firma alcanzó un acuerdo estratégico con la plataforma de desarrollo de moda Tomorrow el pasado octubre, con el cuál el grupo asumirá la representación global del negocio mayorista de la marca a partir de la colección de otoño 2026.

Roberto Cavalli dio, con este acuerdo, un nuevo paso en la reestructuración y expansión global de la firma fundada en 1970. Tomorrow trabajará junto al equipo interno de la marca para fortalecer su huella comercial y desarrollar alianzas con grandes distribuidores y retailers de todo el mundo, abarcando desde el resortwear hasta la moda de noche y la alfombra roja.

La alianza llegó en un momento de relanzamiento para la marca italiana, actualmente dirigida creativamente por Fausto Puglisi. El diseñador, que se incorporó a la casa en 2020, ha consolidado la estética sensual y maximalista característica del fundador, amplificando su visibilidad a través de una nueva generación de embajadoras y colaboraciones globales. Como resultado, la firma ha vuelto a lo grandes titulares del espectáculo gracias a figuras como Taylor Swift, Beyoncé, Jennifer Lopez, Dua Lipa o Lady Gaga, además de asociaciones recientes como la colaboración con Skims, la marca de Kim Kardashian, lanzada a principios de este año.

Desde 2019, Roberto Cavalli está controlada por Auriel Investment SA, filial del grupo emiratí Damac Properties, propiedad del empresario Hussain Sajwani, que adquirió la marca en el marco de su estrategia de diversificación en el sector del lujo. La firma concluyó su ejercicio 2024 con números rojos de hasta 23,2 millones de euros, un incremento de casi el 15% respecto a los 20,3 millones de euros que acumulaba en pérdidas en 2023.