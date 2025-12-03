Amazon rebaja las comisiones a sus vendedores europeos para competir con Shein y Temu

Agencias / Pablo Bueno

Amazon acaba de comunicar una de las mayores rebajas de comisiones de su historia para permitir que sus partners europeos puedan vender más barato. La compañía estadounidense quiere hacer frente así a plataformas digitales como Temu o Shein que comercializan moda, artículos para el hogar y dispositivos a precios muy bajos, según Reuters.

El recorte de las comisiones que Amazon cobrará a sus vendedores en Europa se distribuye en dos tramos y se centra en los bienes con precios más bajos: una bajada del 7% al 5% para los productos de hasta 15 euros y del 15% al 10% para productos de entre 15 euros y 20 euros.

Shein cobra a sus vendedores un 10% de comisión por las ventas generadas en la Unión Europea, una cifra que en Reino Unido alcanza el 12,2%. El gigante asiático con sede en Singapur ha puesto en marcha incluso una política de cero comisiones para nuevos vendedores durante su primer mes en la plataforma, según publica Shein en su propia web.

La empresa asiática, se ha convertido en una amenaza para Amazon, puesto que vende camisetas por debajo de los 3 euros y vaqueros desde 8,20 euros. Además, ha ganado cuota de mercado en Europa y ha desafiado a Amazon con un marketplace que ofrece productos de todo tipo, desde fundas nórdicas hasta aspiradoras.

“Mientras continuamos reduciendo nuestros costes operativos mediante mejoras e innovación, trasladamos esos ahorros a nuestros socios vendedores”, se asegura en un comunicado de Amazon.

En este sentido, Amazon también anunció que recortará las comisiones de recomendación para productos del hogar a partir del 1 de febrero de 2026: pasarán del 15% al 8% para artículos de hasta 20 euros. También reducirá tarifas para ropa de mascotas, alimentación y vitaminas.

La empresa rebajará asimismo las tarifas de logística para paquetes en un promedio de 0,32 euros en sus tiendas de Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido a partir del 15 de diciembre.

Amazon continúa siendo la plataforma dominante de comercio electrónico en Alemania, Francia y otros países europeos, un mercado cuyo volumen crecerá un 7% este año hasta alcanzar los 900.000 millones de euros, según la patronal Ecommerce Europe.