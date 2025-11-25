Abercrombie encoge su beneficio un 14% en el tercer trimestre por el impacto de los aranceles

Modaes

Abercrombie&Fitch sufre en el tercer trimestre. Aunque consigue mantener sus ventas al alza, la compañía estadounidense ha concluido el periodo cerrado el pasado 2 de noviembre con una caída del 14,18% de su resultado neto. Inversiones en márketing, digitalización y tecnología, así como el impacto de los aranceles, han penalizado la rentabilidad del grupo.

Según ha comunicado la compañía, a cierre del tercer trimestre las ventas se situaron en 1.290 millones de dólares, lo que ha supuesto un crecimiento del 6,79% respecto al mismo periodo de 2024. En el acumulado del año, la empresa anota un alza del 6,93% en sus ventas, hasta 3.596 millones de dólares.

El resultado operativo de la empresa ha caído un 13,41% en el tercer trimestre, situándose en 155 millones de dólares, mientras a cierre de los nueve primeros meses el descenso se contiene hasta el 4,34%, hasta 463 millones de dólares.

El resultado neto del grupo registra una tendencia similar, con un descenso del 14,17% en el tercer trimestre y del 11,46% en los nueve primeros meses, hasta 115 millones y 340 millones de dólares, respectivamente.

En el tercer trimestre, América ha vuelto a posicionarse como su principal mercado, con unas ventas por valor de 1.057,5 millones de dólares, un 7% más que en el mismo periodo del año pasado. La región de Emea (que incluye Europa, Oriente Medio y África) también ha aumentado un 7% sus ventas, hasta 194,5 millones de dólares, mientras que Asia Pac´fico ha retrocedido un 6%, hasta 38,7 millones de dólares.

Por cadenas, Hollister ha pasado por delante de Abercrombie. Mientras la primera ha avanzado un 16%, con unas ventas por valor de 673,3 millones de dólares, la segunda ha facturado un 2% menos que en el mismo periodo del año pasado, hasta 617,4 millones de dólares.

“Hemos logrado tres años consecutivos de crecimiento trimestral en las ventas, con un récord en las ventas netas del tercer trimestre”, ha señalado Fran Horowitz, consejero delegado de la compañía.

“Hemos obtenido un margen operativo del 12%, incluyendo importantes inversiones en márketing, tecnología y digitalización, además de 210 puntos básicos de impacto adverso por los aranceles”, ha detallado el directivo.