Programa ya disponible y casi el 70% del aforo completo. Barcelona Fashion Summit se aproxima a su decimocuarta edición, que promete ser una de las más memorables del principal punto de encuentro del negocio de la moda en España. Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, se suma al programa de la edición, que también contará con figuras como Carlos Domínguez, director general de Springfield; José Antonio Ramos, consejero delegado global de Asos, o José Luis Martínez de Larramendi, director global de expansión de Primark, entre muchos otros expertos y líderes del negocio de la moda en España y a escala internacional.

El evento, que tendrá lugar el próximo 29 de enero en el Palau de la Música Catalana, emplazamiento habitual de Barcelona Fashion Summit, también ha sumado a su programa a ejecutivos como Eloisa Siclari, directora general de Zalando en España e Italia; Israel Roca, director de diseño de Tous; Jaime Garrastazu, cofundador de Pompeii; Inés Arroyo, cofundadora de Laagam; Cristina Alba, consejera delegada de Pronovias, y Carlos Soler-Duffo, ex consejero delegado de Tous y actual consejero de varias empresas del sector.

Junto a las reflexiones de los directivos, Barcelona Fashion Summit 2026 contará con la participación de expertos de prestigio internacional como Daniel Ralph, director del Centre for Risk Studies de la Universidad de Cambridge; Javier Vello, director de EY Transforma, y Gemma D’Auria, responsable global de moda y lujo de McKisney&Company. Oscar García Gutiérrez, director creativo de Pocoyó desde el año 2000, y Carmen Marín, cofundadora de la fintech especializada en textil y distribución Twinco Capital, completarán también la opinión de empresarios y directivos con su visión sobre el poder de los símbolos o las operaciones.

Asos, Primark, Tous, Pronovias, Zalando, Awwg, Silbon, LC Waikiki, Pompeii, Laagam y The Animals Observatory estarán presentes en el programa

Se suman al pool de ponentes directivos como Paula Dumont, responsable global de producto de LC Waikiki, la principal empresa turca del negocio de la moda; Iván Vender, director de operaciones de All We Wear Group; Juan Jurado, director de operaciones de Silbon, y Felipe Cano, fundador de The Animals Observatory.

Apoyado por 080 Barcelona Fashion, Barcelona Fashion Summit 2026 cuenta con el patrocinio de Belckmann, Splio y TikTok. Asimismo, apoyan la jornada Comerzzia, Mixer, Moinsa, Nextail y Reveni. El aforo del Petit Palau de la Música, donde se realizará la jornada, está ya cubierto en cerca de un 70%, por lo que las inscripciones dejarán de estar disponible próximamente: las últimas localidades pueden adquirirse a través de la web de la jornada: www.barcelonafashionsummit.com.

Hilo conductor

Barcelona Fashion Summit 2026 tendrá como hilo conductor el debate sobre los retos del sector en un momento tan incierto como el actual. La industria global de la moda opera en un contexto social y económico lleno de incertidumbre y de movimientos sísmicos que sacuden de forma incesante al ánimo del consumidor, a los mercados estratégicos o a las cadenas de suministro. Por ello, la jornada abordará asuntos como geopolítica, creación de valor, management, operaciones y producto.

Crossroad. Hacer moda en un mundo que tiembla es el claim elegido para la decimocuarta edición de la jornada, que todos los años se convierte en epicentro de la conversación y el networking de los profesionales más influyentes del sector de la moda en España.

La última edición de Barcelona Fashion Summit tuvo lugar el 30 de enero de 2025 en el recinto modernista del Palau de la Música y contó con la asistencia de quinientos ejecutivos del sector. Bajo el título Revolución: rompiendo los paradigmas de la industria de la moda, el encuentro consiguió un lleno absoluto y agotó su aforo semanas antes de su celebración.