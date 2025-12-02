H&M se vuelca en China con aperturas de Cos en Pekín, Dalian, Jinan y Wuhan

Modaes

H&M refuerza su apuesta por China a través de Cos. La cadena del grupo sueco reabre su flagship en Sanlitun, uno de los distritos comerciales más dinámicos de Pekín, como parte de un plan de crecimiento que incluye nuevas aperturas en otras urbes chinas como Dalian, Jinan y Wuhan a comienzos de 2026. La operación confirma la voluntad de la compañía de reforzar su presencia en China, un mercado complejo pero estratégico, donde la enseña inició su andadura en 2012.

El nuevo espacio combina la estética minimalista de Cos con referencias culturales locales. La planta baja, dedicada a moda femenina y accesorios, incorpora cerámica artesanal del estudio Zebound, mientras que la planta superior, con un ambiente más luminoso, acoge la colección masculina en vitrinas recicladas. El lounge, diseñado por Singchan Design, integra sofás de piel vacuna y detalles en nogal oscuro, junto a faroles de Wentao Li y jarrones escultóricos de Open Object, reforzando la idea de tienda como espacio cultural.

Daniel Herrmann, director general de Cos, ha subrayado que la reapertura en Sanlitun es una inversión clave en una ciudad que representa un hito para la marca. “Es uno de nuestros emplazamientos más antiguos en el mercado y ocupa un lugar especial en nuestra red de retail”, ha señalado, destacando que la tienda busca impulsar la visibilidad de la cadena y reforzar su credibilidad en moda.



Coincidiendo con la reapertura, Cos lanzará el 23 de enero una colección cápsula limitada para celebrar el Festival de Primavera y el Año del Caballo. La línea incluye motivos de caballos dibujados a mano en prendas y accesorios, con tonos vibrantes y neutros, reforzando la estrategia de ofrecer productos exclusivos para el público chino, iniciada en 2018 y consolidada con ediciones especiales desde 2021.

Cos está presente en 18 ciudades de China y vende online desde 2018, con más de la mitad de su red concentrada en urbes de primer nivel como Pekín, Shanghái, Shenzhen y Guangzhou. La apertura de nuevas tiendas en ciudades de segundo nivel refleja la intención de ampliar su alcance más allá de los grandes polos comerciales, captando la demanda emergente en mercados regionales con fuerte dinamismo económico.

La reapertura de Cos en Pekín se suma al regreso de H&M a su emblemática tienda de en Huaihai Road, Shanghái a principios de 2025. Los planes de H&M confirman que, pese a la incertidumbre macroeconómica, China sigue siendo un mercado estratégico para la moda internacional. Los grandes grupos refuerzan posiciones allí, conscientes de que el país continúa siendo un motor clave para su crecimiento global.

Los resultados financieros del grupo H&M en los nueve primeros meses del año reflejan la necesidad de optimización del grupo sueco. Con unas ventas de 169.064 millones de coronas suecas en los nueve primeros meses, un 1,8% menos que el año anterior, y un beneficio neto de 7.753 millones de coronas, un 9,8% inferior, la compañía busca compensar la caída de ingresos con una estrategia de reposicionamiento en mercados clave como China, donde la recuperación de presencia física se interpreta como un movimiento de confianza a largo plazo.