New Look encoge ventas y continúa en pérdidas en plena reestructuración

New Look cierra el año fiscal con pérdidas, en medio de una revisión estratégica que podría culminar con su venta en 2026. La compañía británica de distribución de moda ha reducido sus ventas un 6,5% hasta 687,7 millones de libras (788,5 millones de euros).

Según ha avanzado Drapers este martes, la cadena británica ha registrado también pérdidas operativas por valor de 47,6 millones de libras (54,6 millones de euros), en un momento de reestructuración que le ha llevado a cerrar su negocio en Irlanda.

La compañía británica designó a mediados de año al banco de inversión Rothschild para dirigir una revisión estratégica de la situación de su negocio, poniendo sobre la mesa una eventual venta del grupo el año que viene. Durante todo el ejercicio, New Look ha ido cerrando tiendas progresivamente.

Las pérdidas del último ejercicio contrastan con los beneficios operativos de 17,4 millones de libras (20 millones de euros) registrados un año antes. Entre las causas principales se encuentran las pérdidas ocasionadas tras la liquidación del negocio de New Look en Irlanda en febrero de este año.

Según el medio británico, New Look ha recibido durante el periodo una inyección de liquidez de 30 millones de libras para reforzar su negocio, algo que le ha permitido reducir su deuda neta de 112,7 millones de libras (140,7 millones de euros) hasta 69,8 millones de libras (80 millones de euros).

New Look ha cerrado su ejercicio con 337 tiendas en Reino Unido, frente a las 356 con las que contaba en 2024. A pesar de la situación de la compañía, el grupo continúa siendo uno de los minoristas de ropa femenina más grandes del Reino Unido para el público entre 18 y 44 años.