El consumo de moda en España se dispara en noviembre y marca su mayor alza del año: un 12,6%

Pablo Bueno

La distribución de moda pisa el acelerador en España. Las ventas minoristas de productos de equipamiento personal, categoría que agrupa prendas de vestir, textil y calzado, se han disparado un 12,6% interanual en noviembre, marcando el mayor incremento mensual del año y superando ampliamente el máximo previo de 2025, registrado en agosto, con un alza del 8,7%.

Los datos del Índice de Comercio al por Menor (ICM) publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman así una clara aceleración del consumo de moda en el país, que contrasta tanto con la evolución del mes anterior (octubre cerró con un crecimiento del 8,4%) como con la del mismo mes del año pasado, cuando las ventas del sector retrocedieron un 1,1%.

El comportamiento de la moda vuelve a destacar frente al conjunto del comercio minorista en España. En noviembre, las ventas minoristas totales aumentaron un 5,6% interanual en su serie original, menos de la mitad del crecimiento registrado por el equipamiento personal, consolidando a la moda como uno de los principales motores del consumo en el país.

El fuerte avance de noviembre supone, además, un claro punto de inflexión tras varios meses de crecimiento sólido pero más contenido. Después del máximo de agosto, con un alza del 8,7%, las ventas de moda moderaron su avance en septiembre, con un incremento del 7,7%, para volver a acelerar en octubre y dispararse definitivamente en noviembre.

Las ventas al por menor de moda, con un 12,6% de subida, duplican el crecimiento experimentado por el comercio minorista en España en noviembre: 5,6%

En el conjunto del ejercicio, el comercio minorista de moda mantiene una evolución claramente positiva, aunque marcada por una fuerte irregularidad. El año arrancó con un crecimiento del 4,7% interanual en enero, que se moderó al 2,7% en febrero y tocó mínimos en marzo, con un alza de apenas el 0,2%.

A partir de abril, el ICM de la moda encadenó varios meses de aceleración, con incrementos interanuales del 6,3% en abril, del 7,5% en mayo y del 7,9% en junio. Este impulso se frenó bruscamente en julio, cuando las ventas crecieron sólo un 2,9%, para retomar después una senda claramente alcista en la recta final del año.

En el acumulado entre enero y noviembre, el comercio minorista de moda ha vendido un 6,5% más que en el mismo periodo del año anterior. El conjunto del comercio minorista, por su parte, ha aumentado su facturación un 5,1%, situándose por debajo del crecimiento acumulado del equipamiento personal, que engloba prendas de vestir, textil y calzado .

Por grupos de productos, la alimentación continúa concentrando una parte relevante del crecimiento del comercio minorista, con un avance acumulado del 5,8% a cierre de noviembre, aunque en el último mes su crecimiento interanual se moderó hasta el 4,4%. El resto de los productos acumulan una subida del 4,7%, impulsados por el fuerte comportamiento de la moda.

Dentro de este grupo, el equipamiento personal destaca con claridad, con un crecimiento interanual del 12,6% en noviembre y un alza acumulada del 6,5% en los once primeros meses del año. Por detrás se sitúan los bienes de equipo del hogar, con un incremento del 4,5% en noviembre y del 4,3% en el acumulado anual, y los productos sanitarios, que avanzan un 5,5% interanual y un 5% entre enero y noviembre.

El ICM se elabora cada mes a partir de una encuesta a 12.000 empresas cuya actividad principal se incluye dentro de la división 47 de la clasificación nacional de actividades económicas (Cnae) de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas. El objetivo es conocer las características fundamentales de este tipo de compañías, que permitan medir, a corto plazo, la evolución de la actividad en el sector.