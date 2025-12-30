Flipkart devuelve el control total de Flying Machine a Arvind y acerca su salida a Bolsa

Pablo Bueno

Flipkart sigue dando pasos para acelerar su salida a bolsa en 2026. Arvind Fashions Limited ha alcanzado un acuerdo para adquirir la totalidad de la participación de Flipkart Group en Arvind Youth Brands, la sociedad que controla la compañía Flying Machine. La operación, valorada en 1.350 millones de rupias (unos 13,8 millones de euros), permitirá al grupo textil indio hacerse con el cien por cien del capital, según ha comunicado la compañía en una nota oficial.

Flipkart poseía un 31,25% de Arvind Youth Brands, participación que había adquirido en 2020 por cerca de 2.600 millones de rupias (aproximadamente 26,5 millones de euros) con el objetivo de relanzar Flying Machine en el entorno digital. Desde entonces, la alianza permitió reposicionar la marca como uno de los referentes del segmento casual juvenil en las plataformas online del país, especialmente a través del marketplace de Flipkart, tal como explica la empresa.

Pese a la salida del capital, la relación comercial entre ambas compañías se mantendrá. “Nuestro vínculo con el grupo Flipkart continuará, garantizando que los consumidores puedan seguir comprando Flying Machine en sus plataformas”, ha señalado Amisha Jain, consejera delegada de Arvind Fashions, que también ha confirmado la ampliación de la distribución a otros canales digitales.

Flipkart adquirió en 2020 el 31,25% de Arvind Youth Brands por 2.600 millones de rupias, casi el doble de la cantidad por la que lo vende cinco años después

Publicidad

En el plano financiero, la recompra se produce en un contexto de menor tracción del negocio de la marca. Según datos publicados por Outlook Business, los ingresos de Flying Machine han caído cerca de un 10% en los últimos tres ejercicios fiscales, desde 4.724 millones de rupias (unos 48,2 millones de euros) en 2023 hasta 4.322 millones de rupias (unos 44,1 millones de euros) en 2025, en un mercado cada vez más competitivo.

La desinversión se enmarca dentro de una estrategia más amplia de reorganización de Flipkart de cara a su futura salida a bolsa. En los últimos meses, el grupo, controlado por Walmart, ha vendido participaciones en compañías como BlackBuck o Aditya Birla Fashion & Retail. A su vez, avanza en el traslado de su domicilio corporativo a India, ahora ya con luz verde por parte del tribuna de competencia. Ambos procesos son claves para avanzar hacia su oferta pública inicial (OPI), que el gigante del comercio online indio ha previsto para 2026.

Con sus movimientos de los últimos meses, Flipkart está redefiniendo su papel en la moda, reduciendo su exposición accionarial a marcas y concentrando sus esfuerzos en su plataforma de pago, sus operaciones logísticas y su marketplace digital. La recompra de Flying Machine refuerza, en paralelo, la estrategia de Arvind de concentrar el control de sus enseñas clave en un momento de ajuste del consumo y del canal online en India.

Por su parte, Arvind es una de las compañías más grandes de textil y confección de India y del mundo. Destaca por su gran capacidad para comprar e integrar fibras recicladas en su propia cadena de valor. El grupo ha trabajado con marcas como Pepe Jeans, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M y Circ, la start up estadounidense de materiales next gen participada por Inditex.