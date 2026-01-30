Insomnia Studio: las colecciones cápsula del verano que se colaron en todos los ‘feeds’

Gema Dalia

“¿De dónde es tu outfit?” Lucía Copani fundó Insomnia Studio en 2021 con el objetivo de que, cuando alguien llevase una prenda de su marca, llamase tanto la atención que la parasen por la calle a preguntarle quién la había diseñado. La firma barcelonesa se lanzó como nativa digital con Instagram como plataforma principal para darse a conocer. Las piezas, diseñadas por Copani, acapararon los feeds de celebridades, influencers y artistas, llegando incluso a los escenarios de la mano de cantantes internacionales como Bad Gyal o Tate McRae.

Año de fundación: 2021

Fundador: Lucía Copani

En qué se diferencia: Nació con Instagram como plataforma principal para darse a conocer, enfocándose en la moda de verano con telas y diseños que captaron la atención de celebridades e influencers

Seguidores en Instagram: 88.600

Seguidores en TikTok: 2.116

La start up ha iniciado un nuevo año con un proyecto entre manos: la mudanza hacia un nuevo local que le permita expandir su presencia online, y una nueva hoja de ruta, que pasa por alejarse de los puntos de venta multimarca y poner el foco en su canal propio.

La empresa, nativa digital, dio su primer paso en el canal físico con su primera tienda, ubicada en el número 73 de la calle Marià Cubí en Barcelona. Tras años de crecimiento y habiendo triplicado sus previsiones de facturación en 2025, alcanzando una cifra de negocio de 1,5 millones de euros, Insomnia Studio ha ampliado su espacio en el número 153 de la misma calle, donde concentra, además, sus oficinas, un showroom y su almacén.

Con formación en Esade y tras haber trabajado en compañías como Privalia, Intermedia y Cbre como consultora, Carboni comenzó su camino en solitario a través de Insomnia Studio. La marca vivió su boom más fuerte en redes sociales el pasado verano, cuando la influencer Chiara Ferragni se fijó en la firma y utilizó uno de sus conjuntos para una sesión de fotos que dio la vuelta a Italia. “Nos dio mucha más visibilidad que volumen de ventas, pero en Italia el ticket medio por pedido aumentó”, explica Carboni.

Insomnia Studio abrirá las puertas de su nueva tienda, ubicada en el número 153 de la calle María Cubí, en las próximas semanas

Insomnia Studio diseña sus prendas in house y tiene su producción ubicada en España. “Empezamos haciéndolo todo en la India -cuenta su fundadora a Modaes-; incluso viajé para seleccionar las telas y los patrones, pero los largos tiempos de respuesta y los costes nos obligaron a reubicar la producción en Cataluña”. La start up produce a través de cinco talleres repartidos entre Badalona, Igualada y Sabadell.

La marca tiene un ticket medio de 170 euros y lanza pequeñas cápsulas repartidas en drops a lo largo del año, de alrededor de diez piezas, y dos grandes colecciones en verano, su época estrella, formada por alrededor de dieciséis artículos, como vestidos, conjuntos, pantalones y tops.

Insomnia Studio se centra hoy en moda femenina y accesorios, como cinturones y bufandas, aunque entre las previsiones de Carboni se encuentra expandirse hacia otros segmentos, como moda masculina, moda infantil o calzado. “Hemos hablado con algunas fábricas locales, pero creo que aún no estamos en el momento de dar ese paso, tenemos que conseguir ser más fuertes y estables con el producto que tenemos ahora en nuestro primer mercado, que es España”, señala la fundadora.

La empresa conforma su equipo con Carboni como consejera delegada; David Calvete como responsable del área de desarrollo del negocio, y Magdalena Rodríguez al frente de la gestión del ecommerce. La sede de Insomnia Studio está ubicada en el número 153 de la calle María Cubí, en Barcelona, un espacio que agrupa tanto su tienda propia como su almacén y su showroom y que será inaugurado en los próximos meses. El nuevo local pretende aumentar el porcentaje de ventas a través del canal físico de la marca, que actualmente basa casi el cien por cien de su negocio en su ecommerce.

Insomnia Studio ha abierto algunas tiendas temporales en diferentes ciudades europeas en los últimos años, aterrizando en Ámsterdam, Copenhague, Ibiza, Madrid y Londres. “Fuimos junto a otras marcas como Susmie’s y Agosto Studio, y en Ámsterdam fue una locura, con muchas más ventas en físico que en online”, relata Carboni, que espera repetir en el próximo año.

Insomnia Studio triplicó sus previsiones de facturación en 2025 alcanzando 1,5 millones de euros

Desde su fundación hace ya cinco años, Carboni, que posee el 100% del capital de Insomnia Studio, se planteó contar con financiación externa para expandir la marca. “Al final conseguimos que no necesitara dinero externo y a día de hoy lo agradezco”, señala la fundadora.

Las previsiones de facturación de la marca para el próximo año se han fijado en “mantenerse, que es siempre lo más complicado”, apuntilla Carboni. En 2023 la compañía alcanzó los 150.000 euros en cifra de negocio, obteniendo beneficio por primera vez desde su creación y con la previsión de duplicar la cifra para 2024. El objetivo fijado para 2025 era anotar medio millón de euros, y se triplicó hasta alcanzar, finalmente, 1,5 millones de euros.

Insomnia Studio llevará a cabo una estrategia centrada en su tienda propia, huyendo de grandes distribuidores. “No es el momento, aún somos muy pequeños -señala la fundadora-; pero donde sí nos gusta estar es en pequeños puntos de venta multimarca que comparten la esencia de la marca”. La marca está presente en Los Cabos y prevé aterrizar en Ibiza, Atenas y San Bart, a través de pequeños distribuidores que ofrecen artículos de verano.