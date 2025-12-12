La industria de la moda en España continúa perdiendo empresas, con 554 bajas más
Textil, confección y cuero y calzado redujeron un 3,3% el número de sociedades activas, con caídas generalizadas en los tres subsectores. En el conjunto de la economía española, en cambio, el número de empresas aumentó un 1,7%.
Textil, confección y cuero y calzado redujeron un 3,3% su masa empresarial
Modaes, la información que necesitas
Contenido exclusivo para suscriptores de Modaes.
Suscríbete ahora para seguir obteniendo las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas.
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
SUSCRIPCIÓN
ONLINE MENSUAL
9€mesSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE ANUAL
89€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE + PRINT
149€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad
- Revista Modaes en tu casa u oficina
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales