Kérastase apuesta por la belleza atemporal ‘hollywoodiense’ con la icónica Demi Moore

Kérastase escribe su próximo capítulo con Demi Moore. La marca de cuidado capilar profesional de lujo, propiedad de L’Oréal, ha decidido seguir con los pasos de otras empresas del sector y fichar a una figura mediática de la actualidad, la actriz norteamericana Demi Moore. La celebridad es símbolo de fuerza, individualidad, elegancia atemporal, autenticidad y seguridad representando los atributos de Kérastase.

La empresa de productos para el cabello ha contado con otros rostros conocidos, como la actriz estadounidense Sydney Sweeney, que ha protagonizado uno de los últimos éxitos del cine con su papel en La Asistenta, o la modelo británica Emily Ratajkowski, como imagen de la marca y sus productos.

Demi Moore fue nombrada en 2025 una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Es reconocida por su trabajo en películas como Ghost, Una propuesta indecorosa o, recientemente, La sustancia, actuación que le hizo recibir una nominación a los Oscars 2025 y premios como Mejor Actriz en los Globos de Oro.

Kérastase continúa la estrategia que recientemente otras empresas también han incorporado. Nombrar embajadores a grandes figuras transgeneracionales como símbolos de belleza atemporal como táctica para atraer la atención de una generación más joven sin olvidar al público más adulto.

La colaboración de Madonna y Dolce&Gabbana para la nueva campaña publicitaria del perfume The One es otro ejemplo de ello. Otras firmas de lujo que también se han respaldado de celebridades para representar sus marcas son Dior con Josh O’Connor, Burberry con Olivia Dean o Chanel con Gracie Abrams.

L’Oréal, propietario de Kérastase, cerró los nueve primeros meses de 2025 con ventas de 32.807 millones de euros, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Entre julio y septiembre, la compañía alcanzó una facturación de 10.334 millones de euros, un 0,5% más, acelerando respecto al segundo trimestre, cuando se registró un alza del 3,7%.

Por divisiones, el mejor comportamiento correspondió al segmento de productos profesionales, que aumentó un 5,3% gracias a Kérastase, Matrix y el relanzamiento de Majirel, además de la integración de Color Wow, completada el pasado septiembre.