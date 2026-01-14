Madonna sigue siendo ‘The One’

Modaes

Dolce&Gabbana celebra los veinte años de su perfume The One con el lanzamiento de su nueva versión y una campaña de la mano de Madonna. La cantante ha protagonizado, junto al actor cubano Alberto Guerra, un anuncio dirigido por Mert Alas, al ritmo de una versión de la mítica canción italiana La Bámbola de Patty Bravo.

La cantante y la firma italiana mantienen una estrecha relación creativa que se ha consolidado a lo largo de décadas, desde el primer encuentro entre los diseñadores Stefano Gabbana y Domenico Dolce y la artista a finales de los años ochenta.

La colección de perfumes The One fue lanzada en 2006 y desde entonces varias figuras célebres han sido protagonistas de sus campañas, como por ejemplo los actores Emilia Clarke, Scarlett Johansson y Matthew McConaughey o la modelo Gisele Bündchen.

Este reciente lanzamiento incluye dos nuevas versiones, The One Eau de Parfum Intense, creada por el maestro perfumista Quentin Bisch y The One for Men Parfum, elaborada por el perfumista Jean-Christophe Hérault. Es una de las fragancias más emblemáticas de la casa italiana que representa un símbolo de la feminidad, carácter y sofisticación, valores que la artista ha impulsado a lo largo de toda su carrera.

Dolce&Gabbana se une a Dior, Burberry y Chanel en el nombramiento de sus embajadores

Madonna, nacida en Michigan con ascendencia italiana, cuenta con más de cuarenta años de trayectoria. Su carrera ha sido tanto alabada como criticada, consagrándose como un icono durante varias generaciones.

Dolce&Gabbana reafirma con esta unión su apuesta por figuras icónicas que trascienden generaciones con su influencia. “La elección de talentos como Madonna no es nostálgica, sino una declaración de autenticidad y libertad que también se dirige a las generaciones más jóvenes, respondiendo a su deseo de historias impactantes y marcas con una imagen clara: el lenguaje, el valor percibido y la forma en que experimentamos el lujo están cambiando”, ha señalado el consejero delegado de Dolce&Gabbana Beauty, Gianluca Toniolo, para Yo Dona.

La marca italiana continúa la estrategia que recientemente otras firmas de lujo también han incorporado. Nombrar embajadores a grandes figuras de la actualidad funciona como táctica para atraer la atención de una generación más joven, como Dior y Josh O’Connor, Burberry con Olivia Dean o Chanel con Gracie Abrams.