Chanel celebra el décimo aniversario de Coco Crush al ritmo de Gracie Abrams

Coco Crush alcanza una década de trayectoria. La línea de joyería de Chanel celebra diez años desde su lanzamiento con la cantante Gracie Abrams como embajadora de la marca, que lucirá las nuevas creaciones de la maison. Una gargantilla fruto de la flexibilidad de una cinta y de la construcción articulada de un reloj son las piezas estrellas de la nueva cápsula, que cuentan con referencias a su fundadora.

En referencia a “la idea de la comodidad que desarrolló Gabrielle Chanel en 1920”, según ha señalado Frédéric Grangié, presidente de la división de relojería y joyería de Chanel, a WWD, la nueva colección incluye un collar, pendientes transformables, anillos, un ear cuff, un brazalete diferentes colgantes.

Con fecha de lanzamiento prevista para el próximo 13 de enero, la colección retoma un diseño esbozado en 2012 por Patrice Legueréau, quien fue director del estudio de joyería de Chanel durante más de veinte años. El patrón acolchado se materializa en algunas de las piezas, como el brazalete o el anillo.

Chanel duplicó su tienda insignia en Madrid e inauguró sus nuevas oficinas en la ciudad el pasado julio

Coco Crush se ha convertido en la línea de joyería fina más vendida de Chanel, con un rango de precios de entre 1.500 euros por un pendiente hasta los 60.000 euros por un collar.

La cantante Gracie Abrams, nominada a los premios Grammy, se une a la marca, que ya ha colaborado anteriormente con otras artistas, como Jennie Kim de Blackpink, en el marco de su estrategia de posicionar esta línea de joyería en las próximas décadas.

Chanel puso en marcha un ambicioso proyecto en Madrid a mediados del año pasado, con el que duplicó la superficie comercial de su flagship situado en el número 16 de la calle Ortega y Gasset, en el barrio de Salamanca, zona que incluye gran parte de la calle Serrano, pero también Lagasca, Velázquez, Ayala y Claudio Coello, y es conocida como Milla de Oro. Además, la marca se hizo con dos espacios adicionales ubicados en la primera planta del mismo edificio donde inauguró sus nuevas oficinas, en una superficie de alrededor de 340 metros cuadrados.