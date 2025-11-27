Maersk anuncia su vuelta al Mar Rojo “tan pronto como las condiciones lo permitan”

Modaes

Maersk vuelve a operar en el Mar Rojo. El gigante danés del transporte, la segunda mayor empresa naviera en todo el mundo, ha anunciado su intención de retomar sus operaciones en la zona “tan pronto como las condiciones lo permitan”, aunque no ha concretado una fecha.

En rueda de prensa, el consejero delegado de Maersk, Vincent Clerc, ha afirmado que la reanudación de la navegación por el Canal de Suez dependerá de la seguridad de sus tripulantes. Maersk dejó de operar en la zona a principios del año pasado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, ha sostenido que el canal está “completamente preparado” para recibir embarcaciones y volver a niveles normales de servicio tras el alto al fuego entre Israel y Hamás, a pesar de que, según medios locales, ha sido violado en reiteradas ocasiones.

La Autoridad del Canal de Suez asegura que el paso de embarcaciones es seguro desde el alto al fuego entre Israel y Hamás

Publicidad

Rabie también ha señalado que la Autoridad del Canal de Suez está explorando nuevas áreas de cooperación con Maersk, como desguace de barcos, fabricación y reparación de contenedores, desarrollo de astilleros y servicios logísticos. La institución ha instado en los últimos tiempos tanto a Maersk como a otras navieras a regresar a la ruta.

A principios del año pasado, Maersk anunció que pausaría los tránsitos a través del canal de Suez tras el ataque sufrido por uno de sus barcos el pasado 30 de diciembre. Los buques se desviaron alrededor del cabo de Buena Esperanza, con la consiguiente extensión de tiempos. Los fletes se dispararon un 160%.

Prácticamente dos años han pasado desde que Maersk empezó a evitar la zona debido a los ataques de los militantes hutíes de Yemen contra barcos comerciales. Para evitar esos riesgos, tanto ella como MSC han apostado por desviar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, lo que supone entre diez y catorce días más por trayecto.

Con el alto al fuego de septiembre, los hutíes anunciaron que suspenderían los ataques mientras la tregua se mantuviera. Recientemente, la Autoridad del Canal de Suez informó que el tráfico en la zona había empezado a recuperarse, con la vuelta de 229 barcos en octubre, la cifra mensual más alta desde el inicio de la crisis. Los ingresos del canal aumentaron un 14,2% interanual entre julio y octubre.