Repunte de los precios industriales de la moda en octubre, liderados por un 1,5% en confección

Los precios industriales de la moda vuelven a crecer, aunque poco. En el décimo mes del año, el Índice de Precios Industriales (Ipri) de las industrias textil, confección y cuero y calzado ha anotado de nuevo un repunte. El alza de los precios de la moda, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), llega después de tres meses en los que el sector encadenaba subidas cada vez menos intensas.

Este crecimiento, aunque reducido, se ha notado especialmente en los precios industriales del segmento de la confección, con un alza del 1,5% interanual a cierre de octubre. También han ido al alza los precios del resto de la industria, con incrementos de un 1% en el textil respecto a octubre de hace un año, y de otro 0,9% en el caso de los precios del cuero y el calzado.

En términos intermensuales, sin embargo, el mayor acelerón del Ipri de la industria de la moda lo ha anotado el sector textil, con un alza en octubre tres décimas por encima del mes anterior. En el caso de la confección, el Ipri ha aumentado en dos décimas respecto a septiembre, mientras que el de la industria del cuero y calzado se ha mantenido estable de un mes a otro.

El repunte de los precios en la moda se da después de tres meses en los que, pese a mantenerse al alza, el ritmo de las subidas se había ido reduciendo poco a poco. El último mes en el que el Ipri de la moda aumentó en términos intermensuales fue junio, con subidas de un 1,2% en los precios del textil, 1,1% en confección y un 1% en cuero y calzado. Tanto en julio, agosto y septiembre, los precios industriales ralentizaron poco a poco los alzas.

El Ipri de la moda también se ha mantenido, además, por encima del alza de precios anotada por el conjunto de la industria española, que a cierre de octubre se ha situado en un aumento del 0,7% interanual. Los precios del sector secundario, sin embargo, han acelerado sus incrementos interanuales respecto a septiembre, cuando la industria registró un alza de los precios de sólo un 0,2%. Sin contar los precios de la energía, el Ipri de la industria española habría caído un 0,1%.

Por grupos concretos de actividad, la mayor subida de precios dentro de la industria de la moda se ha sado en el sector de los acabados textiles, con un incremento del 5,4% interanual en octubre, seguido no muy lejos del Ipri de la confección de prendas de vestir de punto, que aumenta un 3,9%.

También en la parte alta de la clasificación se han situado las subidas de precios de las industrias de la confección de prendas, un 1,2%, y la de la fabricación de tejidos textiles y preparación y acabado de cuero, de un 1,1% en ambos casos. Dentro de la moda, sólo han caído los precios industriales de la preparación e hilado de fibras, un 2,3% interanual.

El Ipri es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado. Se realiza mensualmente a partir de una muestra de 28.000 precios de 9.000 establecimientos industriales cada mes.