La brasileña Natura cierra la venta de Avon Internacional a Regent LP

Natura se desprende de Avon, excepto en Latinoamérica. El gigante brasileño de cosmética ha cerrado la venta de la división internacional de Avon a la compañía estadounidense Regent LP, propiedad del grupo PDC, empresa de productos de consumo. Natura conservará las operaciones y la marca en Latinoamérica. La operación fue valorada en una simbólica libra esterlina y Natura reafirmó el pasado 31 de diciembre su compromiso de proporcionar a Avon un crédito de 25 millones de dólares en el próximo año.

Regent LP adquiere así el control de Avon en Europa, Asia y África, mientras la marca Avon en Latinoamérica, incluyendo los derechos económicos y la propiedad intelectual, sigue siendo propiedad de Natura, según ha explicado la compañía en un comunicado. La transacción tampoco incluye las operaciones de Avon en Rusia.

Como parte de la reestructuración de la compañía a nivel internacional, Natura ha reafirmado su compromiso de proporcionar a Avon Internacional una línea de crédito de hasta 25 millones de dólares hasta diciembre de este año y con vencimiento en un plazo de cinco años.

Natura concluyó los nueve primeros meses de 2025 con un descenso del 1,9% en ventas, alcanzando los 2.603 millones de euros

Natura ya se deshizo de sus operaciones en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana el pasado septiembre, en el marco de la estrategia de desinversión que la empresa inició para salir de los números rojos. Estas operaciones también fueron adquiridas por el Grupo PDC por un pago simbólico de un dólar.

Las operaciones del grupo en Brasil, Argentina y México representan, según el último informe trimestral de Natura, el 85% de sus ingresos.

Natura, propietario de Avon y Natura, y anteriormente también de The Body Shop, concluyó los nueve primeros meses de 2025 con un nuevo descenso en sus ventas, pero habiendo reducido notablemente sus pérdidas en el periodo.

Según la información publicada por Natura, el grupo concluyó el periodo con una cifra de negocio de 16.024 millones de reales brasileños (2.603 millones de euros), un 1,9% menos que hace un año. El resultado bruto de la empresa, por su parte, se ha situado en 10.738 millones de reales (1.744 millones de euros), otro 1% por debajo que hace un año.