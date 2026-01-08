Es noticia

Cosmética

Beiersdorf nombra a Jorge Jiménez nuevo director para España y Portugal

La empresa alemana especializada en cosmética y con una cartera de marcas que engloba Nivea y Eucerin ha reorganizado su primera línea con el ascenso de Jiménez, que ha formado parte de diferentes áreas de la empresa desde 2005.

Modaes / Agencias

Beiersdorf reorganiza su cúpula. La compañía alemana de cosmética y propietaria de marcas como Nivea, Eucerin, Hansaplast y Liposan, ha nombrado a Jorge Jiménez como nuevo director para España y Portugal.

 

Según ha anunciado la empresa en un comunicado, Jiménez sustituye a Ana María Morales, que cuenta con más de tres años en el cargo y treinta en la empresa. El directivo asciende en la compañía tras haber ocupado puestos de liderazgo en el área de marketing de los mercados emergentes de Nivea, incluyendo regiones como Latinoamérica, África, Oriente Medio, Asia, India, Rusia y Turquía.

 

“Tras más de veinte años en Beiersdorf, es un placer poder seguir creciendo en la compañía, ahora liderando España y Portugal”, ha señalado Jiménez, que reportará directamente a la directora general para el Sur de Europa de Beiersdorf, Anna Grassano-Rauch.

Jiménez ha subrayado como prioridad “la innovación, fomentar el talento y liderar un crecimiento sostenible” que refuerce el posicionamiento del grupo en España y Portugal.

 

 

Beiersdorf aumentó un 1,7% sus ventas a cierre del tercer trimestre de 2025, respecto al año anterior

 

 

Beiersdorf, cuya sede principal está ubicada en Hamburgo, recortó el pasado octubre un 0,5% sus previsiones de crecimiento orgánico en las ventas y hasta un 1,5% en el segmento de consumo para finalizar el ejercicio 2025, como consecuencia del retroceso en ventas de productos para el cuidado de la piel.

 

Las ventas de la empresa en el tercer trimestre de 2025, sin embargo, se situaron en 2.350 millones de euros, un 1,7% más que en el mismo periodo en el año. En respuesta a la desaceleración, las acciones de la compañía en la bolsa de Frankfurt han caído hasta un 25% en lo que va de año, en el marco de las presiones arancelarias de importación de Estados Unidos.

