Dior mueve ficha en América con una nueva presidenta para la región

Christian Dior Couture Americas tendrá nueva presidenta a partir de 1 de febrero. La casa ha nombrado a Charlotte Holman Ros, hasta ahora presidenta de Parfums Christian Dior para Norteamérica, para ponerse al frente del negocio de moda en la región.

Según ha avanzado el medio estadounidense WWD, la firma ha optado por una promoción interna. De esta forma, Holman Ros relevará a Alexandra Winokur, que deja el cargo para “emprender nuevos proyectos personales y profesionales”, ha comunicado Dior.

La compañía ha precisado que Winokur abandonará la presidencia 31 de enero, tras un periodo de traspaso de un mes con Holman Ros. No obstante, Dior no ha detallado cuál será el siguiente paso profesional de la directiva.

Holman Ros ocupaba desde 2020 la presidencia de Parfums Christian Dior para Norteamérica. Antes, desarrolló su carrera entre consultoría estratégica en Deloitte y puestos directivos en compañías del sectorcomo Charlotte Tilbury Beauty, Estée Lauder Companies y Burberry.

Dior ajusta la línea comercial en ‘couture’

En Burberry, Holman Ros llegó a asumir responsabilidades de estrategia global y dirección de womenswear en Norteamérica, con foco en merchandising y retail. Su nombramiento se enmarca en una reorganización de la cúpula comercial. La ejecutiva reportará a Alessandro Valenti, que el próximo 12 de enero asumirá el puesto de director general adjunto a cargo de las actividades comerciales de Christian Dior Couture.

Valenti se incorporará desde Givenchy, donde ha ejercido como consejero delegado desde julio de 2024. Por su parte, Pierre-Emmanuel Angeloglou, coconsejero delegado de Christian Dior Couture, ha señalado que Holman Ros “combina una auténtica visión de experiencia de cliente” con capacidad para hacer crecer marcas y liderar equipos. En el mismo anuncio, Angeloglou agradeció a Winokur su compromiso y citó, entre otros hitos, aperturas como House of Dior New York y House of Dior Beverly Hills.

Angeloglou, ejecutivo con trayectoria en L’Oréal, dio el salto a LVMH en 2019 y ha pasado por Louis Vuitton, LVMH Fashion Group y Fendi antes de asumir responsabilidades en Dior. El relevo de Valenti en Givenchy ya tiene sustituta. Amandine Ohayon, con recorrido en moda y belleza, tomará el cargo este viernes.

LVMH concluyó los nueve primeros meses de 2025 con unas ventas de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora. La división de moda y marroquinería, limitó el retroceso hasta un 2% orgánico en el trimestre y alcanzó 27.611 millones de euros hasta septiem