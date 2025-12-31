Modaes

Un zapatero con visión de márketing y retail. Es el perfil que encarna Xavier Berneda, empresario reconocido por los lectores de Modaes como El Protagonista del Año 2025, la persona más relevante de la industria de la moda en España durante los últimos doce meses. En particular, se destaca el papel de Berneda habiendo creado una marca internacional manteniendo la industria local.

Berneda se ha convertido en un destacado empresario de la industria española de la moda, haciendo evolucionar una fábrica de calzado deportivo fundada en plena Guerra Civil hasta convertirla en una marca global de sneakers, aportando por la moda casual, el márketing y la comunicación y el retail. Al frente del crecimiento de Munich está Xavier Berneda.

La iniciativa, impulsada por Modaes con el patrocinio de Analyticalways, cumple en 2025 diez años de trayectoria aportando visibilidad a los hombres y mujeres más relevantes de la industria de la moda en España. En la edición de 2024, el galardón recayó en la figura de Thomas Meyer, fundador de Desigual, por impulsar un giro atrevido en la compañía para impulsar su crecimiento coincidiendo con su cuarenta aniversario.

Anteriormente, Berta Moral fue escogida en 2023 por el nuevo récord de ventas de la división de moda infantil de Mango, Mango Kids, que celebró en 2023 su décimo aniversario; Alba Tous un año antes por marcar un nuevo rumbo para la centenaria compañía familiar, y Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda, en 2021, por construir una compañía de diseño independiente que sedujo al capital.

Xavier Berneda se ha convertido en un destacado empresario del negocio de la moda en España con el impulso de Munich

En 2020, El Protagonista del Año reconoció a Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), por su labor representando al sector. Antes de la pandemia, fueron elegidos por los lectores de Modaes figuras como la de Enrique Silla, presidente de Jeanologia, en la edición de 2019; Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, el dúo al frente de Scalpers, en la de 2018; Jaume Miquel, consejero delegado de Tendam, en 2017, y Clemente y Álvaro Cebrián, fundadores de El Ganso, en la primera edición en 2016.

El objetivo de El Protagonista del Año, una iniciativa creada por Modaes en 2016, es reconocer al profesional que ha tenido un papel más relevante en el negocio de la moda en España en el último ejercicio. Este proyecto tiene la intención de poner en valor la labor de empresarios, directivos, diseñadores y profesionales del sector de la moda en el mercado nacional.

Junto a Xavier Berneda, los finalistas de la edición 2025 han sido Miguel Fluxà, director general de Camper; Álex Benlloch y Bruno Casanovas, fundadores de Nude Project; Andrés Contreras, consejero delegado de Bestseller en España, Portugal y Latinoamérica; Fran Marchena, fundador de Hoff; Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, y Juan Carlos Escribano, ex consejero delegado de El Palacio de Hierro.

Reconocimiento honorífico

El Protagonista del Año, cuyos finalistas de 2025 fueron presentados en un evento empresarial en Madrid el pasado octubre, ha otorgado en su décima edición un galardón honorífico. El comité de expertos de El Protagonista del Año decidió reconocer con motivo del décimo aniversario del proyecto la contribución de Amancio Ortega, fundador de Inditex, a la industria de la moda en España y de todo el mundo. En un acto celebrado en el Museo Reina Sofía de Madrid, El Protagonista del Año reconoció a la que es probablemente la figura más relevante del negocio de la moda en las últimas décadas no sólo en el ámbito español, sino también a escala internacional.

La innovación en el modelo operativo de Zara, estudiada en diferentes escuelas de negocio, el crecimiento internacional y la resiliencia ante las sucesivas crisis económicas que ha navegado Inditex a lo largo de la historia han convertido a la compañía en un campeón global de la moda. En 2025, se cumplieron, además, cincuenta años desde la apertura de la primera tienda de Zara en A Coruña.

El comité de expertos de El Protagonista del Año está formado por Paloma Díaz-Soloaga (Universidad Complutense de Madrid), Javier Vello (EY), Antonio Ibáñez (Deloitte), Borja Borrero (Interbrand), Borja Oria (Arcano), Enrique Porta (Kpmg), Marcos Míguez (Campus Industrial de Ferrol), Amancio Junior (Analyticalways), Thomas Meyer (Desigual, en calidad de ganador de 2024) y Pilar Riaño (Modaes).