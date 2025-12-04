Tod’s gana tiempo: un juez italiano aplaza la audiencia que decidirá si prohíbe su publicidad

Modaes

La justicia italiana da tiempo a Tod’s. El grupo de lujo ha logrado un aplazamiento en la celebración de la audiencia que debe decidir si prohíbe su publicidad durante seis meses por los presuntos abusos laborales cometidos por algunos de subcontratistas.

El aplazamiento se le ha concedido después de que Tod’s se comprometiese a reforzar los controles en su cadena de suministro, según ha podido saber la agencia de noticias Reuters. De esta forma, la audiencia que tenía que celebrarse esta semana, lo hará el 26 de febrero del año que viene.

Tanto la empresa como tres de sus directivos se encuentran bajo investigación por sospechas de explotación laboral. Por ello, los fiscales de Milán solicitaron el 20 de noviembre la suspensión de la publicidad de los productos de lujo fabricados en los talleres investigados durante seis meses. Se desconoce qué porcentaje de las referencias de la compañía procede de estos espacios productivos.

Tod’s asegura que ha roto relaciones con los subcontratistas acusados de explotación laboral

Publicidad

En este punto, antes de la audiencia, Tod’s presentó un escrito donde solicitaba el aplazamiento para disponer de más tiempo para aplicar medidas destinadas a evitar que se repitan los supuestos casos de explotación en su red de subcontrataciones.

En el escrito, Tod’s explica que ha prescindido ya de todos los contratos que le unían a los cuatro subcontratistas investigados por explotación laboral. Además, afirma que contratará a nuevo personal directivo, actualizará sus procedimientos con talleres y subcontratistas y ofrecerá formación obligatoria para todo el personal a partir de enero.

Sin embargo, los fiscales sostienen que la empresa fue cómplice de las situaciones de explotación laboral en los talleres subcontratados, estando “plenamente al corriente” de las mismas. Afirman que, durante años, Tod’s ignoró las irregularidades señaladas por las auditorías externas.

Según los últimos datos publicados, Tod’s Group cerró el primer trimestre del año pasado con una caída de sus ventas del 6,7%, hasta los 252,3 millones de euros.

El lujo italiano: bajo investigación

Con Tod’s parece haberse abierto la veda. Se trata de la primera vez que una casa italiana de moda y miembros de su alta dirección son investigados directamente por supuesta explotación laboral. Hasta ahora, las pesquisas de los fiscales se habían centrado en talleres propiedad de empresarios chinos que trabajan para firmas de gama alta, llegando a intervenir judicialmente a cinco compañías, pero sin activar procedimientos penales contra ellas.

En este sentido, este mismo miércoles la policía italiana ha visitado las sedes de trece empresas de moda de alta gama en el país para exigir documentos sobre la dirección y los controles de la cadena de suministro. Las visitas se realizaron concretamente en las sedes de Dolce&Gabbana, Versace, Prada, Adidas Italia, Off-White, Missoni, Ferragamo, Givenchy Italia, Alexander McQueen Italia, Kering, Gucci, Yves Saint Laurent, Cris Conf. (Pinko) y Coccinelle.

En los últimos años, se han multiplicado las investigaciones en Italia por supuestos abusos laborales en talleres chinos. De hecho, las visitas de la policía responden a las últimas investigaciones que llevaron a cabo en este tipo de talleres, donde también habrían encontrado prendas y documentos de subcontratación relacionados con estas trece marcas.

Desde el momento en que el escándalo de Tod’s salió a la luz, el fundador de la empresa, Diego Della Valle, ha defendido la actuación del grupo y ha advertido, además, de que la oleada de investigaciones a grupos de lujo italianos en los últimos tiempos podría llegar a “erosionar la reputación del made in Italy”.

El Gobierno italiano ya habría presentado un proyecto de ley para crear una certificación legal de las empresas de moda, según la cual se garantice el cumplimiento legal de todos los eslabones de sus cadenas de suministro.