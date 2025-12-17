Es noticia

Entorno

Las ventas de moda en EEUU frenan su ascenso y cierran octubre con un alza del 5,7%

Entre enero y octubre de 2025 la facturación del comercio minorista en EEUU alcanzó los 247.360 millones de dólares, lo que supone un incremento del 5,7% interanual, por encima del total del retail que registró un alza del 3,5%.

Pablo Bueno/ Christian de Angelis

La moda sigue tirando de las ventas del retail en Estados Unidos. La facturación del comercio minorista de moda en el país norteamericano subió al cierre de octubre un 5,7% interanual, según datos publicados por la Oficina de Comercio de Estados Unidos.

 

La facturación de las tiendas de ropa, accesorios de moda y calzado en el décimo mes del presente año alcanzaron los 25.896 millones de dólares, 1.537 millones más que un año antes.

 

Aunque superior a la del conjunto del comercio en el país, la subida de ventas registrada en octubre en vestido, accesorios y calzado en Estados Unidos baja el ritmo en comparación con los meses anteriores. En agosto, la facturación del comercio de moda creció un 6,9% interanual, mientras que en septiembre lo hizo al 6,2%.

 

En el acumulado de enero a octubre, el retail estadounidense de moda acumula una facturación de 247.360 millones de dólares, lo que supone un incremento del 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2024. La moda ha copado en este periodo el 3,5% de la facturación agregada del comercio minorista estadounidense.

 

 

 

La moda sigue tirando de las ventas del retail, con una subida del 5,7%, frente al 3,5% del total del comercio minorista en Estados Unidos

 

 

A nivel general, las ventas minoristas se mantienen al alza en Estados Unidos, pero con una velocidad decreciente. En agosto y septiembre registraron aumentos interanuales del 4,2%, que se han reducido en octubre de 2025 con un incremento del 3,5%.

Octubre, al igual que septiembre, suele ser un mes de transición para el retail en Estados Unidos y especialmente para el sector de la moda.

 

Entre los tradicionales picos de ventas de agosto y noviembre, el primero empujado por las rebajas y el segundo por el anticipo de las compras navideñas y el efecto del Black Friday, septiembre y octubre suelen ser meses valle. Por ejemplo, en octubre de 2024 el comercio de moda facturó 24.359 millones de dólares, frente a los casi 29.000 millones de noviembre de ese mismo año.

