Las ventas de moda en EEUU frenan su ascenso y cierran octubre con un alza del 5,7%

La moda sigue tirando de las ventas del retail en Estados Unidos. La facturación del comercio minorista de moda en el país norteamericano subió al cierre de octubre un 5,7% interanual, según datos publicados por la Oficina de Comercio de Estados Unidos.

La facturación de las tiendas de ropa, accesorios de moda y calzado en el décimo mes del presente año alcanzaron los 25.896 millones de dólares, 1.537 millones más que un año antes.

Aunque superior a la del conjunto del comercio en el país, la subida de ventas registrada en octubre en vestido, accesorios y calzado en Estados Unidos baja el ritmo en comparación con los meses anteriores. En agosto, la facturación del comercio de moda creció un 6,9% interanual, mientras que en septiembre lo hizo al 6,2%.

En el acumulado de enero a octubre, el retail estadounidense de moda acumula una facturación de 247.360 millones de dólares, lo que supone un incremento del 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2024. La moda ha copado en este periodo el 3,5% de la facturación agregada del comercio minorista estadounidense.

A nivel general, las ventas minoristas se mantienen al alza en Estados Unidos, pero con una velocidad decreciente. En agosto y septiembre registraron aumentos interanuales del 4,2%, que se han reducido en octubre de 2025 con un incremento del 3,5%.

Octubre, al igual que septiembre, suele ser un mes de transición para el retail en Estados Unidos y especialmente para el sector de la moda.

Entre los tradicionales picos de ventas de agosto y noviembre, el primero empujado por las rebajas y el segundo por el anticipo de las compras navideñas y el efecto del Black Friday, septiembre y octubre suelen ser meses valle. Por ejemplo, en octubre de 2024 el comercio de moda facturó 24.359 millones de dólares, frente a los casi 29.000 millones de noviembre de ese mismo año.