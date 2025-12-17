Flipkart supera el último escollo del tribunal de competencia indio para salir a Bolsa en 2026

Pablo Bueno

Walmart concentra sus negocios asiáticos en India como parte de su plan para salir a Bolsa en 2026. El gigante de comercio electrónico Flipkart, propiedad de Walmart, ha obtenido luz verde por parte del Tribunal de Derecho Mercantil (Nclt, por sus siglas en inglés) de India, para reestructurar todas sus operaciones en la zona y concentrarlas en su sede de Bangalore. Este movimiento forma parte del plan de Flipkart para salir a Bolsa en India el año que viene.

Tras el visto bueno del máximo organismo de regulación de la competencia en la India, Flipkart Internet, con sede en Bangalore y también propiedad de Walmart, absorberá las ocho compañías que el grupo tiene registradas en Singapur: Flipkart Health, Quickroutes International, Flipkart Marketplace, Myntra Holdings, Flipkart Investments, Klick2Shop Logistic Services, Flippay y Flipkart Private.

Tras esta consolidación, Flipkart Internet actuará como la unidad central de las operaciones del grupo en India, incluyendo la plataforma de retail de moda Myntra y el operador logístico Ekart.

La decisión da un nuevo impulso a la hoja de ruta bursátil del grupo, que trabaja en una eventual salida a Bolsa. Según recogen diversos medios en India, Flipkart prevé presentar el borrador del folleto de su oferta pública de venta (OPV) en 2026, aunque por el momento la compañía no ha fijado un calendario definitivo para su estreno en los mercados.

Flipkart Internet controlará todas las operaciones del grupo en India, incluyendo el ecommerce de moda Myntra y la logística Ekart

En paralelo, la compañía ha solicitado la autorización del Gobierno central conforme a la normativa llamada Press Note 3, que obliga a obtener el visto bueno de las autoridades para las inversiones procedentes de países que comparten frontera terrestre con India, un requisito indispensable en esta operación por la presencia en su accionariado del grupo tecnológico chino Tencent.

La resolución del tribunal despeja así uno de los principales escollos regulatorios del denominado reverse flip, el proceso mediante el cual el grupo traslada la titularidad desde una estructura holding en el extranjero a una sociedad india y reordena y concentra su estructura corporativa dentro del país.

Flipkart nació en Bangalore, en India, en 2007 como una librería online y trasladó su sede a Singapur en 2011. El consejo de administración de la compañía aprobó el regreso del domicilio social a India en abril de 2025. Walmart adquirió el 77% del capital de Flipkart en mayo de 2018 por 16.000 millones de dólares. Entre los otros inversores figuran Microsoft, el Canada Pension Plan Investment Board, SoftBank y, desde mayo de 2024, también Google como minoritario. La alianza con Alphabet se justifica por el sporte que Google ofrece a toda la operativa del holding en la nube.

Flipkart cerró 2024 con más de 500 millones de usuarios registrados en su plataforma de ecommerca. En su marketplace se ofrecen más de 150 millones de productos publicados por un millón y medio de vendedores.