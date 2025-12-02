El PMI industrial de EEUU se enfría en noviembre pero la carga aérea asiática repunta

Agencias

La actividad manufacturera de Estados Unidos se desaceleró en noviembre al situarse el índice de gerentes de compras (PMI) elaborado por S&P Global en los 52,2 puntos frente a los 52,5 anteriores, lo que supone acumular, aun así, una racha de cuatro meses en positivo.

La agencia ha explicado que las condiciones operativas mejoraron por el “sólido incremento” de los niveles de producción y de empleo, así como de la confianza empresarial tras el fin del cierre del Gobierno y por las perspectivas recortes de tipos de interés.

Sin embargo, se registró una “considerable ralentización” de la demanda parcialmente motivada por la debilidad de las ventas. Esto se tradujo en un “aumento sin precedentes” de las existencias de productos acabados por segundo mes consecutivo.

Las presiones inflacionistas se mantuvieron en niveles históricamente elevados a cuenta de los aranceles, que encarecieron el coste de los insumos.

Pese a ello, las compañías tuvieron menos éxito repercutiendo dicho incremento de los costes sobre los precios de venta. El motivo es que estos últimos avanzaron a uno de los menores ritmos en lo que va de año por la intensa competencia y baja demanda.

“Cuanto más se analiza la situación, más preocupante resulta el estado del sector manufacturero estadounidense; los fabricantes están produciendo más bienes, pero, a menudo, no encuentran compradores para estos productos”, ha alertado el economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

“Mientras tanto, los márgenes de beneficio se ven tensionados por una combinación de ventas decepcionantes, una competencia feroz y el alza en el coste de los insumos, estos últimos ampliamente afectados por los aranceles”, ha añadido.

Asia recupera envíos a EEUU en plena campaña alta

El alivio de las tensiones arancelarias entre Washington y Pekín ha reactivado parcialmente la carga aérea desde China hacia Estados Unidos, que en la tercera semana de noviembre se situó sólo unos puntos por debajo de los niveles de 2024, según WorldACD. La rebaja de los aranceles vinculados a la lucha contra el fentanilo, del 20% al 10%, ha permitido a las empresas estadounidenses adelantar pedidos para la temporada navideña, aliviando meses de descensos de doble dígito.

El repunte no es homogéneo: la clausura del régimen de minimis sigue lastrando las expediciones desde Hong Kong, aún un 15% por debajo interanual, y la demanda previa a Acción de Gracias generó retrocesos semanales en China (con una caída del 4%) y Hong Kong (retroceso del 1%). Aun así, la presión sobre la capacidad se mantiene elevada, especialmente en el Sudeste Asiático, donde Vietnam, Tailandia y Malasia registran caídas semanales pese a venir de crecimientos anuales muy fuertes.

El aumento de los volúmenes ha impulsado las tarifas spot por sexta semana consecutiva, con un avance del 3% hasta 5,63 dólares por kilo. Aunque los precios siguen por debajo de hace un año, la brecha se ha estrechado a un 8%, el menor diferencial en 22 semanas. Para el pico de fin de año, los forwarders prevén mayor tensión en rutas clave como Vietnam-EEUU, obligando a los cargadores a reservar con varios días de antelación para asegurar espacio.