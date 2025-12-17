Luxenter: 18 millones de euros y diez aperturas en centros comerciales europeos en 2026

Irene Juárez

Luxenter crece mirando hacia el mercado internacional. La prestigiosa joyería española cerró el último año fiscal con una cifra de negocio de 18 millones de euros, cifra que prevé incrementar en alrededor del 20% en el presente ejercicio. Con la internacionalización como estrategia central, la compañía ha puesto en marcha un plan de expansión que incluye diez aperturas en centros comerciales europeos para el año que viene.

Según ha avanzado el equipo de Luxenter a Modaes, la compañía también llevará a cabo en el corto plazo nuevas aperturas en Galeries Lafayette, “un socio clave” para su estrategia en grandes almacenes premium. El objetivo, para 2026, pasa por “reforzar su presencia en mercados estratégicos y elevar la visibilidad internacional”, con Francia y Reino Unido en el centro de sy estrategia.

A pesar de que el foco de la compañía está puesto sobre el mercado internacional, España continúa siendo el mercado más importante para Luxenter, “tanto por volumen de negocio como por reconocimiento de marca”. La joyería cuenta en el país con ochocientos puntos de venta multimarca y con noventa tiendas propias. Son dos canales que Luxenter prevé seguir fortaleciendo, aunque “optimizando ubicaciones”.

Por canales, el retail propio copa la mayoría de la facturación. Concretamente, un 70%. En este punto, la compañía destaca su fortaleza en centros comerciales, donde quiere seguir ganando presencia en el ámbito europeo. El wholesale y el online se reparten el otro 30%, a partes iguales. La joyería pretende registrar un crecimiento “sostenible” que le permita conservar “una identidad reconocible”.

Fuera de España, Luxenter se propone extender su modelo de joyería por Europa y Latinoamérica. Actualmente, tiene presencia en Portugal, Alemania, Italia, Grecia, Estados Unidos, Bulgaria, Serbia, Andorra, Georgia y Azerbaiyán. También está en Francia y Reino Unido, “dos mercados con gran potencial” para la compañía, que ya está en conversaciones con socios locales para acelerar su implementación, reforzar la distribución y ganar visibilidad de marca.

Luxenter, con sede en Madrid, está formada por un equipo de 310 profesionales. La compañía se encarga del diseño, la producción, la logística, el retail, el márketing y la expansión internacional.

Democratizar la joyería

Luxenter nació de la mano de Carmen Lizarriturri hace cuarenta años, fruto de su admiración por las gemas que descubrió en un viaje a África. La compañía se originó alrededor del propósito de “hacer la joyería accesible para todos, sin renunciar al diseño ni a la calidad”. En su web, los pendientes parten de 22,90 euros y llegan hasta 119,90 euros. En la misma línea, los collares parten de 19,90 euros hasta 79,90 euros.

En los años noventa, la marca trabajó principalmente con oro, mientras que en los 2000 se centró en las colecciones de plata. Actualmente, Luxenter utiliza también aceros y otros materiales para “adaptarse con agilidad a nuevas tendencias, estilos de vida y demandas del consumidor”.