La confianza del consumidor en España vuelve a caer en octubre y marca un retroceso interanual

Modaes

La confianza del consumidor en España, a la baja. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en octubre en 78,7 puntos, lo que supone un retroceso de 2,8 puntos respecto al mes anterior. Este descenso intermensual, equivalente a una caída del 3,4%, refleja un deterioro simultáneo en la percepción de la situación actual y en las expectativas de futuro.

En términos interanuales, el índice también muestra un retroceso de 0,9 puntos frente a octubre de 2024, confirmando la persistencia de un clima de cautela entre los hogares españoles. El ICC, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es un indicador que va de 0 (plena desconfianza) a los 200 puntos (total confianza), situando el punto de equilibrio en 100 puntos.

Preguntados por la situación actual, la confianza de los encuestados desciende hasta los 74 puntos, con una caída de 3,5 puntos respecto a septiembre, lo que equivale a un ajuste del 4,5%. La percepción de la economía nacional se redujo en 2,5 puntos, hasta los 64,4, mientras que la valoración de la situación de los hogares cayó con mayor intensidad, 6,6 puntos, hasta los 82,4.

El ICC cayó en octubre un 3,4% con respecto al mes anterior

Publicidad

El mercado laboral también se percibe con mayor pesimismo, retrocediendo 1,3 puntos hasta los 75,3. No obstante, en comparación con octubre de 2024, el índice mejora en un 1,4%, gracias al avance de 3,4 puntos en la valoración del empleo.

Cuando la encuesta pregunta por las expectativas, la confianza se sitúa en 83,4 puntos, 2,1 menos que en septiembre, lo que representa una caída del 2,5%. Los tres componentes muestran retrocesos: la economía futura baja 0,5 puntos hasta los 73,2, las expectativas sobre los hogares descienden 3,3 puntos hasta los 101,4, y las previsiones sobre el mercado laboral caen 2,6 puntos hasta los 75,5.

En términos interanuales, el índice retrocede 2,8 puntos, un 3,3%, con especial deterioro en las expectativas sobre la economía nacional (-3,9 puntos) y el empleo (-3,1 puntos).

Los hogares españoles se muestran menos preocupados por su situación financiera

Publicidad

Las expectativas relacionadas con precios, tipos de interés, ahorro y consumo refuerzan la tendencia negativa. En octubre se observa un descenso de 1,3 puntos en las expectativas de consumo, mientras que las posibilidades de ahorro apenas varían (aumento de 0,2 puntos).

Los temores de inflación se reducen en 2,5 puntos, lo que podría reflejar una percepción de moderación en los precios, aunque acompañada de un menor dinamismo en el gasto. Asimismo, las expectativas sobre un futuro aumento de los tipos de interés caen 0,5 puntos, lo que indica cierta relajación en las preocupaciones financieras de los hogares.

El ICC se mantiene muy por debajo de los niveles de referencia de mediados de la década de 2000. Tomando como base enero de 2005, el índice se encuentra actualmente 19,7 puntos por debajo, lo que refleja una confianza estructuralmente debilitada.

En octubre de 2024 la diferencia era de 18,8 puntos, lo que confirma que la brecha histórica se ha ampliado. Este patrón sugiere que, pese a las oscilaciones mensuales, el consumidor español sigue mostrando una visión pesimista de la economía en perspectiva de largo plazo.