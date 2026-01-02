Pablo Bueno

España vive un año histórico en turismo. Hasta noviembre de 2025, el país recibió 91,5 millones de turistas internacionales, un 3,4% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto total de estos visitantes alcanzó los 126.707 millones de euros, un 6,9% más que en 2024, superando ya el gasto de todo 2024, que ascendió a 126.282 millones de euros. La evolución refleja una tendencia consolidada: el desembolso crece por encima del número de visitantes.

Sólo en noviembre, España recibió 5,8 millones de turistas, un incremento del 2,1% interanual, que generaron un gasto de 8.094 millones de euros, un 5% más que en el mismo mes de 2024. Esto confirma la fortaleza del sector incluso en el cierre del año. En el acumulado durante los once primeros meses de 2025, Reino Unido representa el 17,8% del gasto total, seguido de Alemania con un 11,8% y Francia con una cuota del gasto total del 8,7%.

Reino Unido sigue manteniendo su liderazgo como primer país de origen de las personas que nos visitan, por encima del millón de turistas en noviembre y un gasto de 1.303 millones de euros, un aumento anual del 12,7%. Cada uno de los visitantes del Reino Unido ha gastado una media de 1.244 euros, lo que supone un aumento interanual del 7,6%.

El segundo país por volumen de turistas y gasto es Alemania con un total de 667.931 visitantes que se dejaron 949 millones de euros. Esto supone una ligera caída del 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El gasto medio por alemán cuando visita España es de 1.421 euros, un 3,3% menos si se compara con los datos de noviembre de 2024.

Mención especial merece lo que el INE recoge en conjunto como Países Nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia). Pese a que en noviembre la cifra de visitantes desde estos estados fue 391.215, un 2,6% inferior al mismo mes del año anterior, en el total de los primeros once meses de 2025 ya acumulan un 1,2% más de visitantes, rozando los cinco millones. Lo más destacado es que el gasto medio por turista es el más alto y se quedó ligeramente por debajo del umbral de los 1.700 euros en noviembre.

En global, el perfil de los turistas continúa mejorando en términos de gasto: en noviembre, el gasto medio por visitante se situó en 1.399 euros, un 2,9% más que en el mismo mes de 2024, mientras que el gasto medio diario aumentó un 5,4%, hasta 188 euros. La duración media del viaje fue de 7,4 días, ligeramente inferior al año anterior.

En cuanto a los destinos principales, Canarias concentró en noviembre el 27,7% del gasto total, seguida de Cataluña con un 18,1% y la Comunidad de Madrid con una cuota del 17,1% en el gasto total de los turistas. Madrid lideró el crecimiento interanual, con un aumento del 14,6% en gasto, mientras que Cataluña y Canarias crecieron un 5,9% y un 1,7%, respectivamente.

Por número de turistas, Cataluña recibió 1,27 millones, Canarias 1,46 millones y Andalucía 826.000 visitantes. Destaca el papel de la Comunidad Valenciana como cuarta región que más turistas acogió en noviembre de 2025, con un total de 771.300, lo que supuso un 13,4% más que en noviembre de 2024. En el acumulado entre enero y noviembre de 2025, Cataluña lidera con 19 millones de turistas internacionales, seguida de Baleares con 15,5 millones y Canarias con 14,2 millones de visitantes.

El ocio continúa siendo el principal motivo de viaje, concentrando el 81% del gasto en noviembre de 2025 y un aumento del 3,9% interanual.

Por partidas de gasto, el transporte internacional representó 22,4% del total en noviembre, seguido de actividades (20,5%) y alojamiento (17,3%). El ocio continúa siendo el principal motivo de viaje, acaparando el 81% del gasto total mensual.

El récord acumulado de turistas y gasto entre enero y noviembre sitúa a 2025 como un año sin precedentes para el turismo español, impulsado por la desestacionalización y la llegada de visitantes con mayor capacidad de gasto. A falta de conocer los datos de diciembre, España apunta a cerrar 2025 cerca de los 100 millones de turistas, consolidando un ejercicio de éxito histórico tanto en afluencia como en rentabilidad.