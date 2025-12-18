Es noticia

Entorno

2025: El año en que el mundo se convirtió en arenas movedizas

2025: el año en que el mundo se convirtió en terreno incierto

Aranceles de quita y pon, bombardeos en Qatar e Irán, una débil tregua en Gaza o una alfombra roja en Alaska: 2025 ha sido un año de incesantes sobresaltos geopolíticos que impactan en la confianza del consumidor global de moda.

Donald Trump ha desestabilizado el comercio internacional con la imposición de nuevos aranceles.

Christian De Angelis

