China reducirá en 2026 aranceles a algodón, lana y pieles estratégicas para el textil

Pablo Bueno

El gigante asiático facilita el aprovisionamiento de materias primas para su industria textil. China aplicará durante 2026 aranceles reducidos a un total de 935 productos importados, incluidos insumos clave para la industria textil y del cuero, según el plan aprobado por la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado y publicado por el Ministerio de Finanzas chino.

Según el documento oficial, “se aplicarán aranceles provisionales a 935 productos importados, excluyendo aquellos sujetos a cuotas”. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y se extenderá durante todo el año, con posibles ajustes en ejercicios posteriores.

En el sector textil, las rebajas más relevantes afectan al algodón, uno de los principales insumos del país. El algodón sin cardar ni peinar y el algodón cardado o peinado verán reducido su arancel de nación más favorecida (Mfn) del 6% al 1% provisional. No obstante, ciertos volúmenes de algodón fuera de cuota se gestionarán mediante un arancel escalonado, tal como se indica en el documento: “para cierta cantidad de algodón importado fuera de cuota se continuará aplicando un arancel provisional mediante un sistema escalonado”.

La lana, tanto en bruto como en fases intermedias de transformación, también se beneficiará de los recortes. La lana sin cardar ni peinar, sucia o desengrasada pasará del 6% al 1% provisional, mientras que la lana peinada o en tops reducirá su tipo del 8% al 3%, un medida que podría favorecer el aprovisionamiento de la hilatura industrial.

En el ámbito del cuero y el calzado, China recortará aranceles a distintas categorías de pieles en bruto y semiprocesadas. La piel bovina wet blue de grano entero y otras pieles bovinas del mismo tipo, curtidas con sales de cromo y almacenadas y transportadas húmedas, bajarán del 6% al 3%, mientras que las pieles ovinas y caprinas wet blue pasarán del 14% al 10%. La medida no afecta a prendas ni productos de moda terminados, sino exclusivamente a insumos estratégicos para la transformación industrial.

El plan se complementa con reducciones adicionales en el marco de tratados de libre comercio vigentes, incluidos el Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), que agrupa a China y 14 países de Asia-Pacífico como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, así como acuerdos bilaterales con países como Suiza, Serbia o Chile. Según el documento oficial, “de acuerdo con los 24 tratados de libre comercio y acuerdos preferenciales con 34 socios comerciales, se continuará aplicando el tipo arancelario preferencial a los productos importados de estos socios”, reforzando la competitividad de sus importaciones frente a otros polos de producción globales.

Desde una perspectiva estratégica, estas medidas abaratan insumos clave y consolidan la posición de China como centro global de transformación textil, con ventajas tanto en hilatura, tejeduría y curtido como en la integración de la cadena productiva local. Para la industria europea, el ajuste podría implicar mayor presión competitiva, aunque también podrían abrirse oportunidades para integrar proveedores chinos en cadenas de suministro estratégicas.

El plan aprobado por la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino forma parte del ajuste arancelario anual del país, que incluye 935 productos bajo aranceles provisionales, mantiene sistemas de cuotas para productos como trigo y fertilizantes, y continúa aplicando preferencias arancelarias a países menos desarrollados en determinados productos.