Acme introduce su estrategia con el foco en fortalecer la Moda de Autor en España

Acme reconduce su hoja de ruta. En el encuentro de la Mesa de Trabajo Permanente de la Moda de Autor, celebrado ayer en el Museo Nacional Reina Sofía, se han establecido tres principales de las líneas estratégicas que engloban el fortalecimiento de la identidad de la Moda de Autor: la modernización e innovación y la formación, el emprendimiento y la internacionalización. Las treinta actuaciones acordadas se llevarán a cabo en periodo de 2026 a 2030.

“El documento que aprobamos recoge un diagnóstico certero de la situación incluyendo nuestros retos prioritarios: la internacionalización, el acceso a la financiación y el acceso a canales de distribución, así como un conjunto ambicioso de medidas que estoy seguro, además, crecerán con el trabajo y el tiempo de todos los actores implicados”, ha explicado Juan Duyos, recientemente nombrado presidente de la Asociación Creadores de Moda de España.

“La moda de autor española no compite en volumen, sino en singularidad, en autenticidad y en su capacidad de contar historias que conectan con públicos cada vez más exigentes y conscientes”, ha señalado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El encuentro cuenta con la participación del Ministerio de Cultura, que preside el encuentro, y representantes de otros organismos como la Administración General del Estado, así como el presidente de la Asociación Creadores de Moda de España, Juan Duyos, entre otras asociaciones y pasarelas.

Acme comenzó un nuevo capítulo con un nuevo capitán a principios de este mes. Juan Duyos fue designado presidente de la asociación en sustitución de Modesto Lomba, tras más de veinte años dirigiendo la entidad, además, fue uno de los impulsores de su fundación. En su primera entrevista desde su nombramiento, realizada en Modaes, Duyos fijó como una de sus prioridades “devolver la ilusión” a los socios, así como atraer al capital privado, fundamental en su nueva estrategia para impulsar al sector.

