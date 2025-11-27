Acme incorpora la moda nupcial de la mano de Yolancris y Rosa Clará

Modaes

Acme suma moda nupcial a su cartera de diseñadores. La Asociación Creadores de Moda de España ha dado la bienvenida a cinco nuevos diseñadores, entre los que se encuentran dos de las firmas más relevantes del sector nupcial en España, Yolancris y Rosa Clará, que se incorporan junto a Evade House, Lina Sevilla y Luis Infantes a la asociación.

“Todas ellas apuestan firmemente por la transformación de la tradición, la revitalización de las artesanías, la puesta en valor de los oficios de la costura y la mano de obra local”, ha señalado Pepa Bueno, directora ejecutiva de la asociación, sobre la incorporación de los cinco creadores.

Rosa Clará fundó su línea de costura en 1995 y abrió su primera tienda en Paseo de Gracia de Barcelona siete años después. “Formar parte de Acme supone un reconocimiento a treinta años de trayectoria creativa y una oportunidad para seguir impulsando la proyección y el fortalecimiento de la moda española”, ha señalado la diseñadora en un comunicado.

Yolancris, fundada en Barcelona por las hermanas Yolanda y Cristina Pérez, ha conseguido posicionarse en sector nupcial del mercado español a través de sus colecciones, confeccionadas en su atelier. “La incorporación a Acme significa formar parte de una comunidad que defiende la moda como cultura, como oficio y como identidad”, han explicado las hermanas Pérez.

Acme inició un nuevo capítulo con un nuevo capitán a principios de este mes. Juan Duyos fue nombrado presidente de la asociación en sustitución de Modesto Lomba, tras más de dos décadas al frente de la entidad y uno de los impulsores de su fundación.

En su primera entrevista desde su nombramiento, realizada en Modaes, el creativo fijó como una de sus prioridades “devolver la ilusión” a los socios, así como atraer al capital privado, fundamental en su nueva estrategia para impulsar al sector.