Urban Outfitters, al alza: aumento a doble dígito en ventas y beneficio en el tercer trimestre

Urban Outfitters crece a doble dígito en el tercer trimestre y en el acumulado de los nueve meses del año. La empresa estadounidense de moda, especializada en estilo urbano, ha anotado ventas por valor de 1.529,4 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un 12,3% más que en el mismo periodo del año pasado. En 2024, la compañía obtuvo un beneficio récord de 402,5 millones de dólares.

Según ha publicado en su hoja de resultados este miércoles, Urban Outfitters ha aumentado su resultado neto un 13,1%, hasta 116,4 millones de dólares en el tercer trimestre de su año fiscal (terminado el 31 de octubre), en comparación con 102,9 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, la estadounidense también ha incrementado su facturación en los nueve primeros meses del año, a un ritmo ligeramente menor, del 11,5%. Así, ha anotado ventas por valor de 4.636,6 millones de dólares. La compañía ha disparado en este periodo su beneficio, que se eleva un 30,7% hasta 368,7 millones de dólares.

Por cadenas, Anthropologie vuelve a representar el mayor volumen del grupo, con unas ventas de 634,8 millones de dólares en el tercer trimestre, prácticamente un 8% más que en el mismo periodo del año anterior. La propuesta de Free People se coloca en segundo lugar, con una facturación de 399,8 millones de dólares, seguida de Urban Outfitters con 339,8 millones de dólares. La plataforma de alquiler Nuuly ha facturado en el periodo 144,6 millones de dólares, un 48% más. Su propuesta de restaurantes, Menus & Venues, se mantiene estable en 10,8 millones de dólares.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, todas las propuestas de Urban Outfitters han ido al alza. Anthropologie ha anotado una cifra de negocio de 1.811,7 millones de dólares, un 7,6% más que en el mismo periodo del año pasado. Free People ha incrementado sus ventas un 11,2%, hasta 1.167,4 millones de dólares. Urban Outfitters registra una facturación de 946,5 millones de dólares; Nuuly, de 407,9 millones de dólares (un 53% más) y Menus & Venues de 30 millones de dólares.

Las ventas en el ámbito del retail continúan liderando la cifra de negocio del grupo, con ventas por valor de 1.296,5 millones de dólares en el tercer trimestre; de 3.716,2 en el acumulado de los nueve primeros meses del año. En segundo lugar, aunque muy por detrás, se sitúan las suscripciones, con una cifra de negocio de 144,6 millones de dólares en el tercer trimestre y de 407,9 millones de dólares en los nueve primeros meses del año fiscal. Por último, el wholesale se anota unas ventas por valor de 88,2 millones de dólares en el tercer trimestre; de 239,5 en los nueve primeros meses del año.

El consejero delegado de Urban Outfitters, Richard A. Hayne, ha celebrado los números al alza. “Las tendencias observadas el trimestre pasado se han mantenido consistentes con un amplio crecimiento de las ventas comparables y resultados sólidos”, ha añadido. Su objetivo, asegura, es “mantener un crecimiento sostenido a largo plazo”.