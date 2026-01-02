SIMB35: La moda cierra un año débil en Bolsa con una subida de sólo el 1,9%

Christian De Angelis

Año débil para el negocio de la moda en los mercados bursátiles internacionales. El Selectivo Internacional Modaes de Bolsa (SIMB35) ha cerrado 2025 con una subida de sólo el 1,9%, lastrada por la evolución negativa de doce de los 35 valores que forman el selectivo, que mide la capitalización agregada de los gigantes internacionales del sector. PVH, Asos, Adidas, Birkenstock, Prada, Zalando, Hugo Boss, Puig, Nike, VF, JD Sports y Hermès han cerrado 2025 en negativo, impidiendo a la moda alcanzar los ritmos de los principales índices bursátiles internacionales.

El Dow Jones, de referencia en Estados Unidos, ha concluido 2025 con una subida del 13,7%; el S&P 500 se ha revalorizado un 17,3% y el Nasdaq lo ha hecho un 21,3%. También han logrado ritmos de doble dígito el Ibex35, de referencia en España, con una revalorización del 49,3%, así como las bolsas de París, con un 10,42%; Londres, un 15,1%; Fráncfort, un 23%, y Milán, un 31,5%. Tokio ha ganado el 12,1% y Hong Kong, un 27,8% y Shanghái el 18,4%.

La evolución del euro en el mercado de divisas ha lastrado la evolución del SIMB35, que mide la capitalización en euros de las 35 cotizadas que forman el selectivo. A tipos de cambio constante, el SIMB35 habría registrado una subida anual del 4,7%, igualmente débil en un contexto de buenos resultados en los mercados bursátiles globales.

Las doce empresas bajistas del año en el SIMB35, entre las que destacan grupos del ámbito del lujo, el deporte y el comercio electrónico, tuvieron como contrapunto los catorce valores del selectivo que lograron subidas anuales de doble digito. Si la mayor caída, del 36,6%, fue para la estadounidense PVH, el ganador del año fue la también estadounidense Tapestry, que casi duplicó su valor con una subida del 95,6%

PVH ha registrado la mayor caída del año, mientras que el también estadounidense Tapestry ha liderado las subidas

Siguieron las subidas de la china Chow Tai Fook, del 84,1%; la chilena Falabella, del 78,8%, y las estadounidenses Ralph Lauren, Estée Lauder y Macy’s, con ritmos del 53,1%, el 39,7% y el 30,2%, respectivamente.

Entre los grandes conglomerados europeos del lujo, lideró las subidas la francesa Kering, con un alza anual del 26,3%, seguida muy de cerca de la suiza Richemont, con un repunte del 24,8%. El grupo estadounidense Capri (matriz de Michael Kors), registró una subida anual del 15,9% en al año después de renunciar a su integración en Tapestry tras la negativa a la operación por parte de las autoridades estadounidenses de defensa de la competencia. El líder global del lujo, LVMH, fue el perdedor del año en el sector con la subida más baja del SIMB35, de sólo el 1,5%.

En el lujo se dan otros grandes contrastes entre ganadores y perdedores en el parqué. La británica Burberry se ha situado entre los alcistas, con un incremento anual de su valor del 29,5%, mientras que la francesa Hermès se ha devaluado un 8,6%, la alemana Hugo Boss lo ha hecho un 19,9% y la italiana Prada (que cotiza en la Bolsa de Hong Kong) ha perdido un 25,2%.

En la gran distribución, la mejor evolución ha correspondido a la sueca H&M, cuyos títulos se han revalorizado un 24,7% anual. La española Inditex, líder del sector, se ha recuperado en la parte final del año logrando un incremento anual del 13%, mientras que la estadounidense Gap y la japonesa Fast Retailig (matriz de Uniqlo) han logrado alzas del 8,3% y del 5,8%, respectivamente.

Kering ha sido la mejor de los grandes conglomerados europeos del lujo; H&M la mejor en gran distribución y Anta, le menos mala en deporte

En deporte, sólo la china Anta ha logrado una evolución positiva en Bolsa en 2025, con una revalorización del 3,5%. En cambio, la alemana Adidas ha registrado la peor tercera evolución del SIMB35, con una caída del 28,5%. La estadounidense Nike y la británica JD Sports, por su parte, se han devaluado un 11,9% y un 15,8%, respectivamente.

En ecommerce, los dos representantes del sector han estado en el grupo de los bajistas: la alemana Zalando ha registrado una devaluación anual del 22,5% y la británica Asos, un descenso del 36,3%, la segunda peor evolución del año en el SIMB35.

Actualizado mensualmente por Modaes, el SIMB35 es el resultado de la multiplicación del valor del mes anterior por la división de la suma de las capitalizaciones bursátiles en euros del mes actual de las 35 empresas que componen el selectivo entre la suma de las capitalizaciones del mes anterior, teniendo en cuenta un factor corrector si se producen alteraciones en el número de acciones. El SIMB35 nació en septiembre de 2011, con una base de cotización de 10.000 puntos.