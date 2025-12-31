Xavier Berneda, el zapatero que le puso alas a la ‘X’ de Munich

Irene Juárez

Si le preguntan a Xavier Berneda a qué se dedica, probablemente no responda que es empresario: dirá que es zapatero. El catalán ha convertido la empresa familiar de origen en industrial en una marca de calzado que ha evolucionado del deporte a la calle, pasando de vender sólo en España a hacerlo en prácticamente todo el mundo. A la industria, Berneda le aplicó márketing y retail, poniéndole a la característica X de Munich las alas que le permitieron volar.

El producto ha acompañado a Xavier Berneda durante toda su vida. Su abuelo Luis Berneda, zapatero, fundó Berneda San Boy en 1939, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), especializada en zapatillas de piel para deportes como fútbol sala, balonmano y boxeo. Mal estudiante desde pequeño, Xavier Berneda comenzó a trabajar oficialmente en la empresa familiar a los 17 años, pero recuerda desde que tiene uso de razón sus veranos en la fábrica de calzado familiar, en Vilanova d’Espolla y, antes, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Ya completamente en la empresa, con 23 años, a principios de los 90, Berneda viajó a Corea del Sur y China para buscar fabricantes. Era una acción sin precedentes para la compañía familiar, cuyos responsables no habían salido de Cataluña. El empresario buscaba ya por entonces hacer un mejor producto y conseguir un mayor margen. Desde hace años, la empresa realiza la mayor parte de su producción en Asia, pero mantiene una pequeña parte en Cataluña.

A partir de 1999, incorporado a la gestión de la compañía, Xavier Berneda convenció a su padre y su tío para diversificar el negocio e introducirse en moda, aprovechando el incipiente auge de las zapatillas deportivas como calzado de calle. Berneda tuvo el olfato de sumarse al boom de la moda retro (dando una nueva vida a las Goal, un modelo de fútbol sala de los setenta) y la suerte de que un mercado tan competitivo como el italiano le acompañase en su apuesta.

Pese a haber sido los responsables del relanzamiento de Munich, los hermanos Xavier y David Berneda estuvieron a punto de perder la compañía. En junio de 2012, los hermanos anunciaron su salida de la empresa (en aquel momento controlada por su padre y su tío) por divergencias con una de las ramas de la familia. A finales de ese año, sin embargo, los hermanos retomaron el control al completo de diseño, fabricación, comercialización y distribución de la compañía.

Hoy Berneda dirige una empresa que no solamente apuesta por el deporte, sino que también se ha decantado por la moda con su X. Este símbolo se introdujo en los años setenta reproduciendo la forma que tenían los Berneda de unir las diferentes piezas de las zapatillas.

Xavier Berneda comenzó a trabajar en la empresa familiar muy joven, y fue el artífice de la externalización de la producción de Munich

Berneda está también al frente de la firma Duuo Shoes, la marca vegana del grupo. Lanzada en 2015, la propuesta abrió su primera tienda en Barcelona en 2023. Su objetivo fue lanzar una apuesta joven y sostenible a través de un diseño urbano y de calidad.

La trayectoria de Berneda se ha distinguido por sus estrategias de márketing y por la apuesta por el retail, que ha llevado a Munich a desarrollar una red de una treintena de tiendas en España y presencia en más de cincuenta países.

Fuera de España, la empresa cuenta con tiendas en países como Brasil, Chile, Ecuador o Perú, además de Paraguay, donde abrió el pasado febrero de la mano de un socio local. Latinoamérica es una de las regiones estratégicas de crecimiento para la compañía.

El empresario intenta no desconectarse nunca del negocio y defiende que un buen directivo se conoce por su capacidad para tomar decisiones. Berneda sigue visitando una vez al año a todos sus proveedores en China, Vietnam, Indonesia o Myanmar y en 2025 ha reforzado la estructura de la compañía con el nombramiento del primer director general ajeno a la familia fundadora, Didier Grupposo.

A lo largo de los años, Munich ha ido creciendo, creando nuevas divisiones de producto. En cuanto a la tradicional, la deportiva, la compañía se ha marcado como objetivo que el deportista pueda alcanzar un mejor rendimiento gracias a su producto. La moda, una división por la cual Berneda puede atribuirse el mérito, ha llegado a suponer la mitad de la facturación de la compañía.

David Berneda, hijo mayor de Xavier, cuarta generación, ya trabaja en la empresa. A su primogénito intenta trasladarle el interés por la sostenibilidad que, para el empresario, es la clave para que las empresas perduren en el tiempo.

Munich ha crecido paulatinamente. Cuando echa la vista atrás, Berneda recuerda los tiempos en que el empresario conocía a todas las familias de la empresa. Sin embargo, hace años que Munich rebasó el umbral de los cuatrocientos empleados. Y, en este tiempo, ha aprendido que la suma constante de experiencias es la clave para la progresión de cualquier negocio. Es por eso que, hace años, decidió compartir sus conocimientos como consejero en algunas empresas: para crear sinergias entre directivos, aportar ideas y adoptar otras.

Xavier Berneda invierte en Bolsa, también en empresas de sus competidores. Además, siempre le han llamado la atención las redes sociales. Empezó con Twitter ahora X, paradójicamente. Entonces no se despegaba de ella. Pero actualmente se ha pasado a TikTok, donde no se posiciona como un mero usuario espectador, sino que alimenta su canal con todo tipo de vídeos, también de cocina. Se podría decir, por último, que Berneda desconecta en el cielo. El directivo es piloto de parapente, instructor y examinador.