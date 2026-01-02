Bain Capital compra la surcoreana Echo Marketing y amplía su cartera de moda

Modaes

Bain Capital engorda su cartera de moda. El fondo de inversión se ha hecho con una participación del 43,66% de la empresa surcoreana Echo Marketing, dueña de la marca local de ropa deportiva Andar, por 216.000 millones de wones (127 millones de euros), según ha avanzado Reuters.

Al mismo tiempo, la firma de inversión estadounidense ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) por el aproximadamente 56,4% restante de Echo Marketing, a un precio de 16.000 wones (9,41 euros) por acción. Esto resultaría en una operación valorada en 207,7 millones de euros.

Bain Capital cuenta con participaciones en varias empresas de moda como Canada Goose, de la cuál es accionista desde 2013, y que años más tarde pasó a controlar al completo. Bain Capital estaría buscando ahora vender el fabricante de artículos de lujo, que cuenta con una valoración de 1.400 millones de dólares.

Bain Capital ha lanzado una OPA por la propiedad restante de Echo Marketing

Publicidad

En el ámbito español, Bain Capital también es junto con otros socios propietarios del grupo Pronovias, de moda nupcial. En Japón, cuenta con una participación mayoritaria del conglomerado de moda Mash Holdings. También es propietaria del 50% de la compañía estadounidense de calzado Toms, entre otras.

Andar, por su parte, se ha hecho popular en Corea y en los demás mercados de Asia, donde tiene presencia online y también mediante tiendas físicas. Este año, la compañía lanzó una línea premium llamada Stretch Your Story, especialmente pensada para el mercado de Estados Unidos. Fue adquirida por Echo Marketing en 2021, momento en que la compañía atravesaba dificultades económicas.

Bain Capital cuenta con más de trescientas sociedades en su cartera de activos, entre las que se encuentran las empresas de alimentación Burger King, Domino’s Pizza o Dunkin’ Donuts, pero también Surgery Partners, de salud, Samsonite, de maletas, y Mattel, de juguetes.

Bain Capital echó a andar en 1984 en Boston de la mano del político republicano estadounidense Mitt Romney y otros socios de la consultora Bain&Company como asesoría para la inversión de capital privado. Poco a poco, el fondo fue ampliando su negocio para invertir en toda clase de activos.