Axel Arigato ficha a un exdirectivo de Adidas como director general

Modaes

Axel Arigato pisa con fuerza hacia su próxima etapa. La compañía sueca ha sumado al anteriormente director general de Adidas en la región Asia-Pacífico, Frédéric Serrant, a su cúpula directiva, incorporándolo como director general. El nombramiento se produce un año y medio más tarde de la salida de su cofundador, Max Svärdh, y junto la reciente decisión del otro cofundador, Albin Johansson, de dar un paso atrás en la gestión diaria de Axel Arigato, aunque mantendrá el cargo de presidente del consejo de administración.

Licenciado en administración de empresas por el Institut Supérieur de Commerce de París, Serrant inició su carrera en 1994 como director de ventas en Mars, una compañía francesa de alimentación, ocupando el cargo durante más de trece años. En 2016 fue fichado por Adidas como director general en Brasil, dando el salto a Japón como vicepresidente y director general del sudeste asiático en 2019. Un año más tarde, en 2020, fue nombrado director general de Adidas en la región de Asia-Pacífico.

Serrant ha anunciado hoy su nuevo cargo en la marca a través de LinkedIn. La reestructuración en la cúpula directiva de Axel Arigato se enmarca en una nueva fase para la compañía. Tras años sumergida en la expansión a nivel internacional y con más de quince tiendas propias en ciudades como Londres, París, Berlín, Dubái y Nueva York, la compañía se ha visto obligada a ajustar su estrategia para contener las pérdidas operativas provocadas por el ajuste de los márgenes.

Axel Arigato habría superado los 1.000 millones de coronas suecas (93 millones de euros) en facturación a cierre de 2024

Publicidad

Axel Arigato, que habría superado los 1.000 millones de coronas suecas (93 millones de euros) en cifra de negocio a cierre de 2024, cuenta con más de diez tiendas insignia en seis países y con una red de más de 250 puntos de venta a nivel internacional.

En España, Axel Arigato opera a través del multimarca con puntos de venta en El Corte Inglés, Si vas descalzo o Frank store, así como en su propia plataforma.

A mediados de 2024, Max Svärdh, cofundador de la compañía, abandonó el grupo y su cargo como director creativo, que fue relevado por el diseñador Jens Werner. Fue entonces cuando Albin Johansson, cofundador de Axel Arigato, mantuvo la dirección general de la compañía, en la que el fondo Eurazeo tomó una participación mayoritaria en 2020.