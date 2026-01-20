Nueva planta de Reju en EEUU: 76.500 metros cuadrados y 300 millones de prendas al año

Pablo Bueno

Reju, especializada en regeneración de materiales textiles, ha seleccionado Rochester, en Nueva York, como ubicación de su primera planta industrial en Estados Unidos. El proyecto supone un paso clave en la estrategia de expansión global de la compañía y en su apuesta por un sistema textil circular a escala industrial.

El futuro centro se ubicará en el Eastman Business Park y ocupará una superficie de 76.500 metros cuadrados. Según la empresa, la instalación tendrá capacidad para “regenerar el equivalente a 300 millones de artículos al año”, que de otro modo acabarían convertidos en residuo, y transformarlos en rBHET para su posterior polimerización en Reju PET.

La inversión está todavía sujeta a la decisión final del consejo de administración de Technip Energies, matriz de Reju. No obstante, la compañía ya sitúa el proyecto como un pilar de su despliegue industrial en Norteamérica y como una vía para diversificar y relocalizar parte de la fabricación.

La nueva planta de Reju en Rochester se sumará a las de Frankfurt, en Alemania, y la de Chemelot en Países Bajos

“Como nuestro primer centro de regeneración en Estados Unidos, la elección de esta ubicación supone un gran avance en la construcción de un sistema circular verdaderamente global”, ha señalado Patrik Frisk, consejero delegado de Reju, destacando también el impacto en empleo y actividad industrial local.

La planta de Rochester se sumará a la red de centros de la compañía, que ya cuenta con el Regeneration Hub Zero operativo en Frankfurt (Alemania) y con el Regeneration Hub One en desarrollo en Chemelot (Países Bajos). Reju utiliza una tecnología patentada desarrollada junto a Technip Energies e IBM Research para reciclar residuos textiles, comenzando por el poliéster, con una huella de carbono un 50% inferior a la del material virgen.

Desde el ámbito institucional y empresarial local, el proyecto ha sido recibido como una inversión estratégica. “Demuestra cómo los residuos pueden convertirse en oportunidades”, ha señalado la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul. Mientras que desde Eastman Business Park subrayan que la llegada de Reju refuerza el posicionamiento del complejo como polo de innovación industrial y economía circular.