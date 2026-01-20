Marks&Spencer pierde a su directora de tecnología tras el ciberataque

Modaes

Marks&Spencer reestructura su departamento de tecnología tras el ciberataque. La empresa británica ha comunicado la dimisión de Josie Smith como responsable del área de tecnología, cuatro meses después de la salida de Rachel Higham como directora de tecnología y transformación digital.

La salida de Smith, que asumió el cargo en julio 2024, se produce nueve meses después de la brecha de seguridad que sufrió la compañía británica, que causó el bloqueo de su página web durante semanas y obligó al grupo a pausar sus pedidos en línea, ocasionando un coste de hasta 300 millones de libras (346 millones de dólares).

Según medios británicos, Daren Gibson, actualmente director de transformación de tecnología de moda, hogar y belleza de Marks&Spencers, tomará el relevo de Smith.

Marks&Spencers anotó unas ventas de 4.993 millones de libras (5.755 millones de euros) a cierre de 2025

Marks&Spencers, junto a otras grandes empresas como Harrods o Co-op Grup sufrieron ataques similares en su seguridad informática en el último año. Posteriormente, la National Crime Agency de Reino Unido relacionó estos tres casos y detuvo a cuatro sospechosos implicados en todos los incidentes.

A pesar de las pérdidas causadas por el ataque informático, la empresa concluyó su tercer trimestre de 2025 (período entre octubre y diciembre) al alza. El grupo de grandes almacenes anotó unas ventas por valor de 4.993 millones de libras (5.755 millones de euros), un 24,2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, la categoría de moda, hogar y belleza anotó una facturación de 1.273 millones de libras (1.467 millones de euros), lo que supuso un retroceso de 2,5% en el total de ventas y del 2,9% en las ventas comparables.

M&S aseguró a inicios de enero que ha conseguido registrar un número récord de clientes, impulsados por la categoría de alimentación. En cuanto a la caída en moda, la compañía sostuvo que es el reflejo de “la reducción del tráfico en las calles principales” y el “impacto a largo plazo en los datos y la gestión de inventario” debido al ciberataque que sufrió a principios del año pasado.