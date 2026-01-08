M&S eleva ventas un 24% en el tercer trimestre a pesar del retroceso en moda, hogar y belleza

Modaes

Marks&Spencer presenta un tercer trimestre al alza, con ventas impulsadas por la campaña navideña. El grupo de grandes almacenes ha anotado unas ventas por valor de 4.993 millones de libras (5.761,7 millones de euros) en los tres meses hasta el 27 de diciembre, un 24,2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, la categoría de moda, hogar y belleza ha anotado una facturación de 1.273 millones de libras (1.469 millones de euros), lo que supone un retroceso de 2,5% en el total de ventas y del 2,9% en las ventas comparables.

El consejero delegado de M&S, Stuart Machin, ha afirmado que la categoría de moda, hogar y belleza está “volviendo a la normalidad” mientras “avanza en la fase final de la recuperación”. Reconoce que, con unas ventas a la baja, “el rendimiento online sigue mejorando”. Machin espera para 2026 un crecimiento en las ventas.

El consejero delegado de M&S espera un crecimiento de las ventas del grupo en 2026

Las ventas internacionales, por su parte, han avanzado ligeramente, hasta 158 millones de libras (182,3 millones de euros), un 0,9% más.

M&S asegura que ha conseguido registrar un número récord de clientes, impulsada por la categoría de alimentación. En cuanto a la caída en moda, la compañía ha sostenido que es el reflejo de “la reducción del tráfico en las calles principales” y el “impacto a largo plazo en los datos y la gestión de inventario” debido al ciberataque que sufrió a principios del año pasado.

En este sentido, a principios del año pasado el operador británico anunció el nombramiento de John Lyttle, antiguo director general de Boohoo, como nuevo director general de la división de ropa, hogar y belleza del grupo con el objetivo de reforzarlo.

De cara a 2026, M&S prevé acelerar su “estrategia de remodelación” en un contexto de “incertidumbre” en cuanto al comportamiento del consumidor.

Marks&Spencer cerró el ejercicio de 2024 con un crecimiento del 3,5%, superando los 5 millones de euros en facturación.