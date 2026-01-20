Bikkembergs alcanza 30 millones de euros en 2025 y se expande en Georgia

Modaes

Bikkembergs avanza en su desarrollo internacional. La empresa de origen belga ha concluido el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 30 millones de euros gracias al impulso del mercado alemán y del norte de Europa. Entre sus previsiones del próximo año, destaca la apertura de dos nuevos puntos de venta en Tiflis, Georgia, así como la instalación de su sede en Via Stendhal, en Milán, con motivo de su regreso a la semana de la moda de la ciudad italiana.

Dario Predonzan, director ejecutivo de la marca, ha señalado a Fashion Network que “el plan de aperturas hasta 2027 sigue adelante, con dos nuevos espacios en Tiflis, Georgia, entre marzo de 2026 y el próximo otoño”. Actualmente, la firma cuenta con nueve tiendas monomarca, pero siempre está “buscando socios para nuevas aperturas”.

Estados Unidos y Rusia representan dos de sus mercados clave, aunque por debajo de Europa, donde Alemania y otros países del norte del continente han impulsado las ventas del grupo en el último año. Bikkembergs alcanzó los 30 millones de euros a cierre de su ejercicio fiscal 2025.

Bikkembergs llevará a cabo la apertura de puertas de su sede en Via Stendhal tras más de diez años desde la inauguración. Con más de 500 metros cuadrados de superficie, el local reúne un estudio de diseño, las oficinas de la compañía y un espacio de ventas B2B dividido en dos plantas.

La compañía fue fundada en 1986 por el belga Dirk Bikkembergs, integrante del grupo de diseñadores Antwerp Six, y actualmente pertenece a la empresa china Modern Avenue. El hólding gestiona la empresa a través de Canudilo Fashion & Accesories, que adquirió la totalidad del capital de Bikkembergs en 2015.