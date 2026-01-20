Circularidad textil: Solstice propone soluciones para salvar las brechas regionales europeas

Modaes

La circularidad avanza en Europa de forma desigual y precisa de medidas adaptadas a cada región. El proyecto europeo Solstice, impulsado por 24 entidades del sector textil entre las que se incluyen la confederación de la industria textil (Texfor), ha alcanzado su ecuador con un diagnóstico claro: “la transición hacia un modelo circular avanza de forma desigual en Europa y requiere soluciones adaptadas a cada territorio”.

El análisis del proyecto, que estudia los sistemas textiles locales en Grenoble, Berlín, Prato y Cataluña, revela que los servicios circulares (como la reparación, la reutilización o el reciclaje) se concentran principalmente en núcleos urbanos, dejando a zonas suburbanas y rurales con una cobertura limitada.

Solstice concluye que “aplicar una estrategia homogénea de circularidad resulta ineficaz”, ya que cada región presenta realidades económicas, industriales y logísticas distintas. Berlín y Grenoble actúan como polos de consumo con iniciativas de reparación creativa, mientras que Prato destaca por su capacidad industrial de reciclaje.

En el caso de Cataluña, el proyecto señala que, pese a recoger grandes volúmenes de residuo textil, “la falta de infraestructuras de reutilización provoca que una parte relevante de estos materiales siga teniendo como destino el vertedero”.

Ante este escenario, Solstice ha puesto en marcha proyectos piloto orientados a implicar activamente a los ciudadanos en la economía circular. El objetivo es demostrar que el cambio de comportamiento, apoyado en herramientas digitales y servicios locales, puede aumentar significativamente la participación en prácticas circulares.

En paralelo, los socios del proyecto han logrado avances técnicos relevantes en clasificación y reciclaje. Entre ellos, destacan las pruebas de clasificación automatizada de Pellenc ST, con niveles de pureza del PET superiores al 96%, o el desarrollo de un proceso termoquímico para eliminar elastano en tejidos compuestos, liderado por Next Technology Tecnotessile.

El proyecto subraya que “la circularidad textil no depende de una única solución, sino de la combinación de datos de calidad, infraestructuras adecuadas, apoyo al consumidor y tecnologías avanzadas”, una hoja de ruta que Solstice aspira a escalar en toda la industria europea.