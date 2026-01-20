L Catterton se hace con una participación minoritaria de la francesa Ex Nihilo

Modaes

L Catterton, a por la perfumería de nicho. La firma de capital privado respaldada por el conglomerado LVMH ha adquirido una participación minoritaria de la marca francesa de perfumería de alta gama Ex Nihilo. El valor de la transacción no ha trascendido.

Fuentes cercanas a Ex Nihilo han señalado que la participación de L Catterton supera la posición de Eurazeo, cuya inversión se situó en 29 millones de dólares en 2024, según Business of Fashion. Además, el cofundador de Ex Nihilo, Benoît Verdier, añadió que las ventas minoristas de la marca superaron los 100 millones de dólares en 2025.

Los planes de Ex Nihiro para 2026 pasan por reabrir su tienda insignia de París, ampliar su presencia en distribuidores como Galleries Lafayette y buscar nuevos espacios en ciudades de Estados Unidos con el apoyo de L Catterton. La compañía cofundada en 2013 por Verdier, Sylvie Loday y Olivier Royère fue una de las primeras en sumarse al auge de los perfumes de nicho.

L Catterton ha puesto el foco en Asia en el último año, lanzando un fondo de inversión de 315 millones de dólares en Japón

Publicidad

L Catterton ha llevado a cabo transacciones de este tipo en países de Asia, como Japón, donde ha puesto su foco de expansión en el último año. A principios de 2025, el fondo de inversión adquirió una participación minoritaria de la empresa nipona Kapital, especializada en piezas denim a medio camino entre el lujo y la artesanía y que cuenta con una colaboración en la colección primavera-verano de 2013 de Louis Vuitton.

A mediados de año, L Catterton lanzó un fondo exclusivo para Japón, dotado con 315 millones de dólares con el objetivo de invertir en alrededor de diez empresas japonesas, tanto medianas como pequeñas y principalmente pertenecientes a los sectores de la belleza, la distribución y la alimentación. Se trata de la primera vez que L Catterton ha activado un vehículo de inversión orientado a un solo país fuera de Estados Unidos, lo que marcó un giro relevante en su estrategia global.