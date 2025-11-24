Liwe agota las horas con un plan con una quita del 49% de la deuda

Modaes

Liwe Española, a examen. La compañía propietaria de Inside ha presentado en el Juzgado Mercantil número 3 de Murcia su propuesta de plan de reestructuración, que debe conseguir ahora tanto la luz verde de sus accionistas como de los acreedores, en su gran parte entidades bancarias.

La viabilidad del plan de reestructuración, sin embargo, enfrenta a los dos principales acreedores de la empresa, CaixaBank y Santander, en los últimos días de la empresa para conseguir la aprobación a su plan, tal y como adelanta El Confidencial. La empresa solicitó en abril adherirse a un proceso de preconcurso, precisamente para empezar a negociar con sus acreedores bancarios tras acumular un pasivo de 65 millones de euros, y consiguió en julio una prórroga de otros tres meses, periodo que está a punto de finalizar.

“El plan ha sido concebido para maximizar la recuperación del crédito bancario y asegurar la continuidad futura del negocio, reforzando la estabilidad financiera de Liwe Española”, ha explicado la empresa en un comunicado. Liwe espera que se le condone el 49% de su deuda, pudiendo la banca escoger entre una quita por dicha cantidad o la emisión de préstamos participativos, que no se cobrarían hasta 2033.

Liwe ha propuesto una quita del 49% o la emisión de créditos participativos para cobrarse en 2033

Publicidad

Por un lado, en el caso de que los acreedores optaran por la condonación de este 49% del pasivo, el 51% restante empezaría a devolverse a partir de 2027, “permitiendo que la compañía mantenga su liquidez operativa e impulse su recuperación, tras haber ejecutado ya una profunda reorganización”. En el primer año del plan de pagos los acreedores cobrarían un 8,6%, seguido de un 12,2% en 2028, un 15,8% en 2029, un 19,6% en 2030, un 20,5% en 2031 y un 23,3% en 2032.

En la segunda opción presentada por Liwe, la banca podría convertir el crédito en préstamos participativos, lo que, explica la empresa, permite a las entidades bancarias “recuperar hasta el 100% de su deuda, ya que este instrumento permite el pago íntegro del principal y los intereses a su vencimiento”.

El plazo que ha establecido Liwe para la amortización de estos préstamos, sin embargo, fecha en el 31 de enero de 2033, a través de un pago único que está además sujeto a la buena evolución del negocio. En el caso de que la empresa no pudiera afrontar la devolución, los acreedores tendrían la opción de convertir su préstamo en acciones de Liwe.

Los dos principales acreedores de Liwe cuentan con posiciones contrarias

Publicidad

“A lo largo del último año, la compañía ha llevado a cabo una reorganización profunda de su estructura”, explica la empresa propietaria de la cadena Inside, que añade que durante este periodo, “han completado la salida del mercado italiano y han avanzado en la reestructuración del parque de tiendas, con el fin de concentrar los recursos en los mercados y ubicaciones con mayor potencial”.

Como parte de esta reestructuración, la compañía ha cerrado ya al menos 91 establecimientos, según la información del mismo medio, además de haber llevado a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) en junio, que afectó a los servicios centrales de la sociedad, con una reducción del 29% del personal adscrito. El plan presentado ahora por Liwe, y que mañana será votado por su junta de accionistas, contempla el cierre de otras 18 tiendas para los próximos años, así como una nueva estrategia comercial y el impulso del canal online y la eficiencia logística.

Liwe ha asegurado que la propuesta cuenta con el apoyo de CaixaBank, que ostenta más del 40% de la deuda financiera de la empresa. Esta contaría también con el respaldo de Caja Rural de Granada, pero no con el del Banco Santander, el segundo máximo acreedor, o Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, Cajamar, Banco Cooperativo y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).