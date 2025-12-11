Lenzing reordena su cúpula: el consejero delegado Rohit Aggarwal deja el cargo en enero

Modaes

Lenzing renovará su cúpula y recompondrá su estrategia de negocio al inicio de 2026. Con la salida de su actual consejero delegado, Rohit Aggarwal, la compañía austríaca especializada en fabricación de fibras de celulosa operará con un consejo de administración de tres miembros y pondrá en marcha un comité ejecutivo de seis integrantes, un órgano más amplio con peso comercial pensado para acelerar la estrategia de producto premium y reforzar las divisiones con mayor tracción de mercado.

El nuevo comité integrará a los tres miembros del consejo de administración y a tres directivos clave: Patricia Sargeant, responsable de fibras no textiles, Yann Lepage, responsable de fibras textiles, y Anton Putz, al frente de la división de celulosa.

La creación de este comité responde al objetivo de potenciar las oportunidades en segmentos de fibras de alto rendimiento, un área en la que Lenzing quiere consolidar su posición como proveedor global de referencia en fibras celulósicas regeneradas (Tencel, EcoVero, Veocel o Refibra).

La rentabilidad estructural sigue siendo una prioridad para Lenzing que ya busca un nuevo consejero delegado

Publicidad

El consejo de supervisión ha iniciado ya la búsqueda de un nuevo consejero delegado para sustituir a Aggarwal, que continuará vinculado hasta septiembre como asesor para asegurar una transición ordenada. “La rentabilidad estructural sigue siendo una prioridad”, señaló Patrick Lackenbucher, presidente del órgano, destacando la mejora de enfoque estratégico y la ejecución del plan de eficiencia durante la etapa del directivo saliente.

En 2024, Lenzing facturó 2.660 millones de euros, con una capacidad productiva de 1,11 millones de toneladas y una plantilla de 7.816 empleados. La compañía mantiene su guía para 2025 y prevé un crecimiento interanual del resultado bruto de explotación (ebitda) apoyado en el reposicionamiento comercial.