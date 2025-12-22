Latido salta al retail en Madrid y alcanza una facturación de 1,8 millones de euros

Irene Juárez

Latido pone rumbo al retail. Con más de veinte años de trayectoria, la compañía madrileña de accesorios ha inaugurado en Madrid su primera tienda física, un año después de lanzar su ecommerce. Latido ha cerrado el presente ejercicio fiscal con una cifra de negocio de 1,8 millones de euros, un resultado estable con respecto al año pasado.

Actualmente, Latido tiene presencia en entre trescientos y cuatrocientos puntos de venta, en los que distribuye la marca que ya lleva su nombre. El 90% de las ventas de Latido se registra en España, aunque también tiene presencia limitada en Portugal, con un distribuidor; Italia, con un equipo comercial, así como en Francia e Inglaterra.

En octubre, Latido estableció su primera tienda en el número 56 de Paseo de la Habana, en el barrio de Chamartín. La empresa cuenta con una plantilla de trece personas. La distribución de sus productos es propia y el diseño también, con una producción externalizada en países como India, China o Filipinas.

La compañía quiere poner en marcha entre dos y tres puntos de venta físicos más en Madrid, alguno de los cuales el año que viene. También está abierta a instalarse en El Corte Inglés en formato córner. “Todavía tenemos mucho por crecer en España”, asegura Mencía Moreno, consejera delegada, cuando se le pregunta si se plantea salir fuera del país.

La compañía había funcionado históricamente como un mayorista de complementos de mujer. Entre 2015 y 2018, se especializó en crear colecciones para otras marcas españolas, pero Moreno decidió dejar de lado esta línea de negocio y apostar ya en 2020 por una propuesta propia.

“Hasta entonces, el negocio era muy tradicional. No estaba digitalizado”, recuerda Moreno. En 2024, la directiva vio necesario dar el salto al canal online. Y, aunque es consciente de que su incursión en lo digital “llegó muy tarde”, prevé reforzar esta pata del negocio empujada por su tienda física.

“Es muy difícil crecer en el canal online sin un punto físico. La tienda da credibilidad a la marca”, asegura Moreno. El online, tras un año en marcha, supone el 8% de las ventas. Y el objetivo de la directiva es hacer crecer este porcentaje. “Todavía no se nos conoce, hemos estado ocultos bajo una marca blanca durante veinticinco años”, explica.

A pesar de que Latido se especializó en bisutería en un primer momento, los bolsos han tomado fuerza en su oferta y, hace dos campañas se añadió la moda primavera/verano. La propietaria destaca, de su oferta, el color, la estampación y los bordados de sus productos. “Queremos ofrecer una prenda distintiva a un precio atractivo”, asegura la responsable.

En bisutería, la empresa utiliza mayormente resinas con baño de oro. Los pendientes parten de un precio de 28 euros, los collares oscilan entre 24 y 32 euros y los bolsos rondan los 70 euros de media.

El 100% de la propiedad de la compañía continúa en manos de Mencía Moreno, que por el momento no se plantea dar entrada a ningún socio. Sin embargo, no es una opción que descarte por completo si la compañía prosigue con la apertura de tiendas.

Latido nació en 2003 de la mano de dos socias que vieron un vacío en el mercado de accesorios de moda de mujer, sobre todo de bisutería. Sin embargo, no siempre ha tenido el mismo nombre. Comenzó llamándose Alibey, que fusiona los nombres de las fundadoras (Alicia y Beatriz). Moreno entró después y, cuando ellas se jubilaron, se hizo cargo de la empresa en su totalidad, encargándose también de llevar a cabo el cambio de denominación.